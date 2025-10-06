Tréner bol na dovolenke, ale mužstvo doma valcovalo. Srdciar odohral trojstý zápas

BRATISLAVA. Mužstvo MŠK Novohrad Lučenec s mladým kádrom a bez legionárov patrí k šťukám III. ligy Stred.
Zverenci Andreja Kamendyho na domácej pôde sú zatiaľ stopercentní, naposledy v 9. kole si poradili so silným FK Podkonice.
Zvíťazili 4:1, v tejto sezóne dal teraz najviac gólov v jednom zápase.
Bral to ako zodpovednosť
Tréner Kamendy pritom zápas sledoval z Kanárskych ostrovov, kde strávil dovolenku.
Mužstvo na stretnutie pripravoval bývalý tréner áčka a súčasný tréner dorastu Tomáš Boháčik.
„Andy ma poprosil, a bral som to ako zodpovednosť. Minulý rok, kedy ja som bol na dovolenke, ja som ho tiež poprosil, aby mi pomohol, on to zobral a vyhral s mužstvom v Bardejove,“ vysvetlil situáciu Boháčik.
Pred zápasom pociťoval väčšiu nervozitu ako zvyčajne. „Lučenec mal doma dobrú šnúru a snažil som sa to zvládnuť, aby sme to predĺžili. Počas zápasu som už bol pokojný,“ doplnil.
Domáci sa ujali vedenia v 6. minúte gólom Patrika Kulicha, v 27. minúte zvýšil Milan Vilhan.
Hostia znížili v 39. minúte zásluhou Dávida Streleckého, ale ešte v prvom polčase skóroval ukážkovo z priameho kopu Michal Dedok.
Podkonice v 55. minúte nevyužili výhodu pokutového kopu a v 73. minúte stanovil na konečných 4:1 Marko Ševčík.
VIDEO: Gól Michala Dedoka z priameho kopu na 3:1
Vyšiel ťah s mladíkom
„Pomohol nám rýchly gól a pomohli nám štandardné situácie. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene, aj keď za stavu 3:1 mal súper penaltu. Mohlo sa to vyvíjať inak, ale na keby sa nehrá,“ poznamenal Boháčik.
V základnej zostave Lučenca nastúpil aj 18-ročný Jakub Molnár. „Po komunikácii s Andym sme sa rozhodli zmeniť spôsob hry a trochu aj zostavu. Dali sme tam aj Jakuba, aj keď som ho na druhý deň potreboval aj v doraste. Vyšlo nám to, prvý a štvrtý gól padol práve po Jakubových skvelých prihrávkach,“ podčiarkol Boháčik.
Devätnástka na druhý deň remizovala v Liptovskom Mikuláši remizovala 4:4, takže po náročnom víkende mal dôvod na radosť.
„Áčko aj dorast dali po štyri góly, ofenzíva v Lučenci je dobrá. Len musíme zapracovať na tom, aby sme toľko gólov nedostávali, najmä v doraste,“ vravel lučenecký tréner.
Gólostroj sa zasekol
Inkasované góly trápia aj jeho kolegu Marcela Turňu z Podkoníc. Jeho mužstvo v posledných troch súťažných zápasoch dostalo desať gólov.
V pohári od Podbrezovej tri, doma v zápase s rezervou Banskej Bystrice ďalšie tri a v Lučenci štyri.
„Máme teraz katastrofálnu obranu, dostávame góly aj zo šatne,“ povzdychol si kouč Podkoníc.
V defenzíve sa musí zaobísť bez zraneného Matúša Turňu a v prvom polčase v Lučenci sa zranil aj Patrik Prikryl.
„Domáci nás entuziazmom a emóciou prehrali. Mali sme optickú prevahu, ale pokrivkáva nám aj útočná fáza,“ skonštatoval.
Jeho mužstvo je vo výsledkovej kríze od zápasu v Bánovej, kde prekvapivo iba remizovalo.
Nigérijský legionár Shobowale Ademola Alabi, ktorý dal v prvých šiestich kolách osem gólov, sa tiež strelecky trápi. Smolu neprerušil ani v Lučenci, hoci zahrával pokutový kop.
„Nebol Alabi určený na pokutový kop, ale zobral to na seba. Netrafil však ani bránu, teraz je úplne mimo formy. To nás už úplne dorazilo,“ vravel Marcel Turňa.
Alabi nepremenil už druhú penaltu v tejto sezóne, zlyhal aj v zápase s Fiľakovom.
„Na začiatku súťaže sme sa tešili, že sme získali strelca, ale jeho gólostroj sa zasekol. Trápi sa herne a nepomáha nám ani vo výstavbe útoku. S Andrejom Pipíškom nedokázal vyhrať ani hlavičkové súboje,“ poznamenal tréner Podkoníc.
Srdciar s jubileom
Pre domácu legendu Andreja „Párkyho“ Pipíšku to bol trojstý zápas v drese Lučenca.
„Je to srdciar, má veľkú kvalitu. Ak sa venuje hre a nerieši vonkajšie vplyvy, ešte pekných pár rokov môže byť platným hráčom,“ vravel o jubilantovi Boháčik.
„Je trochu nevyspytateľný, niekedy zareaguje prudko, ale má veľmi dobré futbalové myslenie,“ dodal.
Pipíšku dobre pozná aj Marcel Turňa, ktorý pred niekoľkými rokmi viedol Lučenec.
„Keď som prišiel do Lučenca, bol viac-menej na odpis, bývalé vedenie sa ho chcelo zbaviť. Potreboval som však aj skúsenejších hráčov, podržal som ho. Začal poctivo trénovať a naštartoval sa,“ uviedol na adresu 37-ročného univerzála Turňa.
„Som rád, že dosiahol túto métu. Fandím mu, nech mu aj naďalej slúži zdravie,“ uzavrel tréner Podkoníc.