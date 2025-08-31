Tréner nebol na zápase, vydával dcéru. Hráči mu poslali ako darček tri body aj hetrik

NÁMESTOVO. Futbalisti MŠK Námestovo vynikajúco vstúpili do sezóny v III. lige Stred. Z prvých piatich zápasov vyhrali štyri a pri každom víťazstve skórovali aspoň trikrát.
Námestovo má zatiaľ najlepšiu ofenzívu v súťaži, dalo 17 gólov.
V 5. kole zdolalo Rimavskú Sobotu vysoko 4:1. Marek Bobček zaznamenal hetrik.
Zápas zobrali do svojich rúk
„Zo začiatku to nebol môj zápas, cítil som sa unavene, bolo horúco. Podarilo sa mi však dať gól a potom v úvode druhého polčasu ďalší,“ uviedol trojgólový muž zápasu.
26-ročný útočník v prvom polčase využil zaváhanie v radoch hostí, keď po zlej rozohrávke išli dvaja na jedného. Prihrávku Samuela Farského takmer zachytil hosťujúci Cadu, ale pošmykol sa a Bobček len doklepol loptu do siete.
V druhom polčase sa presadil hlavou, loptu mu zacentroval z priameho kopu Farský z ľavej strany.
Hostia sa vrátili do zápasu, po faule na Ruama Kevina znížil z pokutového kopu Matheus.
O tri minúty však došlo k nedovolenému zákroku aj v druhej šestnástke a Filip Kolorédy z bieleho bodu nechyboval.
Posledný gól Námestova znovu padol po centrovanej lopte Farského, tentoraz z rohu, a hlavičke Bobčeka.
„Inkasovaný gól nás trochu pribrzdil, ostali sme zaskočení, ale našťastie sme rýchlo opäť zobrali zápas do našich rúk,“ podčiarkol strelec.
Jediný Lipták v tíme
V tejto sezóne má na konte už sedem presných zásahov. Po jednom góle dal Bytči a Oravskému Veselému a dva strelil Kalinovu.
„Na všetky góly mi od začiatku sezóny nahral Samo Farský. Sadli sme si skvele, dúfam, že to takto bude pokračovať aj vo zvyšku sezóny,“ upozornil na zásluhy spoluhráča najlepší strelec Námestova.
„Nie som nejaký technický hráč, skôr silový typ, hlavičkár, zakončovateľ. To je moja silná stránka,“ poznamenal Bobček.
Do Námestova prišiel pred začiatkom sezóny. Uplynulý ročník strávil v Liptovskom Mikuláši, ale tam dostával menej príležitostí.
„Som tu nováčik, ale skoro so všetkými chalanmi sa poznám už dlhšie. Som tu síce jediný Lipták, ale partia si sadla. Vidno to aj na ihrisku, že si rozumieme,“ zdôraznil Bobček.
Prehra v Podkoniciach
V Námestove bol v základnej zostave vo všetkých štyroch víťazných zápasoch, nenastúpil iba v Podkoniciach, lebo bol odcestovaný.
Práve tam utrpelo Námestovo zatiaľ svoju jedinú prehru.
„Mrzí ma to, že som tam nemohol byť. Chalani vraveli, že to bol silový zápas. Sledoval som priebeh, vyhrávali sme, ale súper napokon otočil. Prehra nás však nezastavila,“ podčiarkol Bobček.
V minulej sezóne Námestovo doma podľahlo Rimavskej Sobote 0:2.
Športový riaditeľ hostí Jozef Pisár tentoraz pre zranenia a choroby musel skúšať novú štvoricu v obrane.
Navyše na konci prvého polčasu sa po tvrdom súboji zranil stopér Cortes, ktorý sa len tento týždeň vrátil po svalovom zranení. Z ihriska odskákal na jednej nohe s opuchnutým pravým členkom.
Experimenty a variácie v obrannej línii ovplyvnili celú hru Soboťanov.
„Rimavská Sobota je kvalitný súper, ale vyhrali sme zaslúžene. Mali sme oveľa viac šancí,“ prízvukoval Bobček.
Na Orave dobre
Po domácich góloch znela z ampliónov na štadióne v Námestove ľudovka „Na Orave dobre, na Orave zdravo“.
Dobrú náladu určite mal aj tréner domácich Ivan Rusnák, hoci nebol priamo na štadióne.
„Vydáva dcéru, takže má dôležitejšie povinnosti. Bol však s nami v kontakte. Posielame mu gratulácie a tri body ako darček pre dcéru,“ pozdravil na diaľku svojho kouča strelec Bobček.