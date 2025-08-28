Blamáž, je to neprístupné, hromžil tréner treťoligistu. Brankár chytil až tri penalty

BRATISLAVA. Na jednej strane štvrtoligista s hráčmi v dorasteneckom veku. Na druhej strane súper z tretej ligy, s viacerými ostrieľanými hráčmi s množstvom ligových štartov.
Papierový favorit bol pred pohárovým súbojom medzi TJ Tatran Krásno nad Kysucou a FK Spišská Nová Ves jasný.
Pohár však prináša aj prekvapenia a v 2. kole Slovnaft Cupu Krásno nad Kysucou po remíze 1:1 vyradilo ambicióznych Spišiakov 5:4 na penalty.
Chýbala odvaha aj kvalita
„Jedným slovom: blamáž. Je to neprístupné, nemalo sa to stať. Nie som spokojný s výkonom a s nastavením mužstva,“ nešetril kritikou tréner a športový riaditeľ Spišskej Novej Vsi Marek Janečka.
„Chýbala mi väčšia osobná odvaha aj väčšia individuálna kvalita starších hráčov,“ doplnil.
Domáci štvrtoligista prispôsobil taktiku sile súpera.
„Vedeli sme, že Spišská Nová Ves má kvalitné mužstvo, s ktorým si to nemôžeme úplne rovnocenne rozdať,“ vravel pre Sportnet tréner Kysučanov Vladimír Kuťka.
Jeho mužstvo v minulej sezóne vypadlo z III. ligy Západ. Po zostupe odišli zahraniční a skúsení hráči, káder sa dosť obmenil a omladil.
„Zvolili sme taktiku, že sa budeme spoliehať na rýchle protiútoky,“ vysvetľoval domáci kouč.
Jeden im vyšiel hneď v úvode zápasu a po ruke v pokutovom území kopali domáci pokutový kop. Boris Kopásek nedal, ale Filip Vaňovec z dorážky poslal štvrtoligistu do vedenia.
Z desiatich zápasov tri
Hostia vyrovnali po približne polhodine hry zásluhou Klaudia Slebodníka. „Paradoxne sa to stalo po chybe v našej rozohrávke, premenil samostatný nájazd,“ opísal situáciu Kuťka.
Spišská Nová Ves prakticky hrala vo svojom obvyklom zložení až na Erika Pačindu, ktorý prišiel na ihrisko v 72. minúte.
„My sme kombinovali, mali sme aj šance, Miloš Lačný mohol dať ešte v prvom polčase na 2:1 pre nás, ale nepremenil tutovku. V druhom polčase sme tlačili centre pred bránu, veľkú šancu mal Kamil Zekucia, ale netrafil bránku,“ pridal ďalšie detaily o priebehu stretnutia Marek Janečka.
Po remíze 1:1 prišli na rad pokutové kopy.
„Možno ak by sme hrali desať zápasov proti sebe, tak by z nich takto skončili tri,“ poznamenal Kuťka.
VIDEO: Penaltový rozstrel v zápase Krásno nad Kysucou - Spišská Nová Ves
Expert na penalty
Brankár Krásna nad Kysucou Pavol Lastovica je špecialistom na pokutové kopy.
V aktuálnej sezóne IV. ligy Západ za tri kolá stihol chytiť už dva.
Jeden v majstrovskom zápase v Medzibrode a ďalší v pohárovom stretnutí v Bitarovej.
Aj v rozstrele proti Spišiakom zneškodnil tri penalty. Jednu ešte „v základnej časti“, po piatich sériách bol stav 4:4.
Následne domáci Tobias Bros trafil brvno a Breyner Zapata mal mečbal, lenže Lastovica ho vychytal.
Jakub Vojtuš z Krásna nechyboval, kým strelu Wilsona Andresa Lassa Ortegona zase chytil domáci brankár.
„Tešíme sa z postupu, ale sám som zvedavý, čo to spraví s mužstvom. Cez víkend nás totiž čaká derby s Čadcou,“ poznamenal tréner Kuťka.
Šestnásťročný v základe
„Hráči mali úprimnú radosť, že dokázali zdolať mužstvo s hráčmi, ktoré majú aj niekoľko sto štartov v lige, ako Pačinda, Lačný, Karaš či Zekucia. Ja som mal v zostave piatich hráčov, ktorí buď boli ešte v dorasteneckom veku, alebo práve vyšli z dorastu,“ poukázal na rozdiely medzi súpermi tréner Krásna nad Kysucou.
V základnej zostave nastúpil aj šestnásťročný Matej Ondrušek, ktorý je vekovo ešte mladší dorastenec.
Po troch kolách patrí Krásnu v IV. lige Západ deviate miesto so štyrmi bodmi.
„V lete po vypadnutí z tretej ligy sme oslavovali storočnicu futbalu v meste. Mrzelo nás, že sa to udialo po zostupe, v nie práve pozitívnej atmosfére,“ skonštatoval tréner.
Káder sa obmenil, ďalší hráči sa zranili. „Ťažko odhadnúť ambície po troch kolách. Skôr si myslím, že pre Krásno to bude taký prechodový ročník, aby sme sa dali do poriadku po zdravotnej i psychickej stránke,“ vyhlásil tréner.
Jednoduchá rovnica
Spišská Nová Ves je po štyroch kolách na druhom mieste III. ligy Východ. Považujú ju za jedného z adeptov na postup.
V minulom kole Spišiaci viedli v Humennom už 3:0, no napokon sa museli uspokojiť s remízou 3:3.
„Prestali sme hrať to, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a zbytočne sme sa venovali nefutbalovým veciam. Je to o osobnej disciplíne a osobnej taktickej zodpovednosti, ktorú sme prestali plniť,“ podčiarkol Marek Janečka.
Potom prišlo zaváhanie v pohári. „Jediné, čo nás môže zachrániť, je zvládnuť zápas so Sninou. Ak nie, tak sa budú diať veci,“ zdôraznil tréner Spišskej Novej Vsi.
Po zápase mužstvu nepovedal nič, na štvrtok bolo naplánované voľno.
„Mám dosť času na to, aby som si dôsledne premyslel, čo v piatok poviem v kabíne. Pre nás je priorita liga, ale v pohári sme chceli ísť ďalej,“ poznamenal.
Pred rokom zažila Spišská Nová Ves v Slovnaft Cupe veľký sviatok, keď privítala bratislavský Slovan. V tomto ročníku sa už to nezopakuje.
„Myslím si, že už som dosť skúsený a mám aj svoju povahu na to, aby som si v mužstve vedel urobiť poriadok,“ vyhlásil.
„Ak niektorí hráči nebudú plniť čo im nakážeme my ako realizačný tím, tak tí hráči nebudú hrávať. Je to jednoduchá rovnica. A je mi jedno, či je to skúsený hráč, ktorý má v lige tristo štartov, alebo mladý futbalista, ktorý ešte nemá ani poriadny štart v tretej lige,“ uzavrel Marek Janečka.