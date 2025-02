Umelá tráva? Najväčšie zlo futbalu, na západe to už pochopili, tvrdí druholigový tréner

Do štartu jarnej časti MONACObet ligy zostáva niekoľko dní. Tréneri druhej najvyššej súťaže očakávajú vyrovnané zápasy, v ktorých každý môže prekvapiť. Sportnet postupne oslovuje trénerov jednotlivých tímov, jedným z nich je kouč FK Humenné. MIROSLAV JANTEK (56) verí, že jeho tím záchranárske práce zvládne a v druhej lige sa predstaví aj o rok.

Štart jarnej časti druhej ligy sa nezadržateľne blíži. Ako ste zatiaľ spokojný s priebehom zimnej prípravy? V rámci možností. Zabralo nám to dosť času, ale stále sa tvorí tím, ktorý bude hrať v jarnej časti. Začína sa to ukladať, prísť by mali ešte dvaja hráči.

Našou snahou je skvalitniť takmer každý post, v čom sa blížime do finále. Naposledy ste vyhrali so Sninou 4:1. Splnili prípravné zápasy vaše očakávania? Bol to posledný zápas pred ostrým súbojom. Viackrát som sa vyjadril, že výsledkovo tieto zápasy neriešim. Reálna sila tímu sa ukáže až v majstrovských stretnutiach, kde je faktor stresu a zodpovednosti. Tam sa ukáže, či posily budú skutočnými posilami.

Ktoré nové tváre do Humenného prišli a ako sa zatiaľ javia? Keď príde lepší hráč, neznamená to, že to hneď bude fungovať. Každý nový hráč odohral lepší aj horší zápas. Tak ich vnímam aj v tréningovom procese. Hráčsky materiál je aktuálne lepší, ako ten, ktorý súťaž dohrával. Potrebujeme si to však ešte uložiť. V tomto smere sme optimistickí a pozitívne naladení. Verím, že vytvoríme tím, ktorý to zvládne. A druhú ligu budeme hrať aj o rok.

Administratívne potvrdený je príchod hrotového útočníka Borisa Krstiča, z Košíc prichádzajú na hosťovanie defenzívni hráči Šimon Sabolčík a Dominík Veselý. Hrať za nás bude ešte Lekan Okunola, ktorý prišiel z Baníka Ostrava, kde nedostával dostatok priestoru. Čo sa týka Krstiča, uvidíme, v akom stave bude, pretože aktuálne pre ľahšie zranenie, dúfam, že sa jedná o ľahšie, netrénuje. Nová stopérska dvojica nevyzerá zle, no ako hovorím, až majstrovské zápasy budú odhaľovať naše slabiny a až v nich zistíme, na čo budeme musieť reagovať. Nehovorím, že novými hráčmi, ale zmenou herného systému. V klube mala zostať osvedčená stopérska dvojica Ján Dzurík a Lukáš Horváth, no v tíme nakoniec nie sú. Prečo? Trvalo to čas, no po dôkladnej analýze sme prijali rozhodnutie, že v danej chvíli je nereálne, aby fungovali v tíme. Aktuálne majú civilné zamestnania a pre nich samotných a aj pre nás by bolo obtiažne. Preto sme vyskladali novú stopérsku dvojicu Šimon Sabolčík a Dominík Veselý, ktorí sú kmeňovými hráčmi Košíc. Sú to mladí chalani, ktorí majú svoj potenciál. Okrem nich je tu ešte stopér Abasa Aremeyaw, ktorý má skúsenosti zo Žiliny, kde pendloval medzi devätnástkou, áčkom a béčkom.

V januári klub informoval, že Dzurík a Horváth v klube zostávajú. Nemohlo im vedenie klubu ponúknuť lepšie zmluvy? Aby sa nemuseli zamestnávať inde? Už v závere jesennej časti boli rozhodnutí, že chcú civilné zamestnania. V prípade Horvátha je to pochopiteľné a logické, pretože má 37 rokov. Dzúrik je mladší, ale chce mať istotu, čo plne rešpektujem. Pre náš klub odviedli kus dobrej roboty, preto bol záujem a tendencia, aby to nejakým spôsobom ešte skúsili. Odohrali dva prípravné zápasy, v ktorých sa však ukázalo, že takýto model nie je optimálny. Neviem si predstaviť, že by trénovali po práci. Sme profesionálny klub a takto to proste nemôže fungovať. Náročné by to bolo pre nich aj pre nás. Dvom hráčom by sa musel prispôsobiť celý tím, čo nechcem.

V minulej sezóne ste skončili na štvrtom mieste, teraz ste poslední. Prečo tak veľký prepad? Čomu ho pripisujete? Nie je to ideálna otázka na mňa, pretože do klubu som prišiel až pred 5. kolom. Je to ťažká otázka, ak sa však mám vyjadriť, pravdepodobne tu na jeseň nebola kvalita, ako v minulej sezóne. Viacerí kvalitní hráči odišli, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. V tom bol hlavný problém. Bývalý tréner Ľuboš Reiter sa vyjadril, že Humenné sa na jar naštartuje a chytí. Zachytili ste jeho slová? Ako ich vnímate? Samozrejme, že som rozhovor s Ľubošom videl. Je to môj dobrý kamarát a spoluhráč z Tatrana Prešov. Jeho slová si vážim a verím, že bude mať pravdu.

Bude to pre Humenné veľmi náročná jar. Som s tým stotožnený a viem to. Na druhej strane tu však je veľa tímov, ktoré po menšej sérii neúspešných výsledkov môžu spadnúť tam, kde sme teraz my. A na druhej strane, dva, tri dobré výsledky náa môžu posunúť do horných poschodí. Druhá liga bude v tejto sezóne zaujímavá až do posledného kola. My ideme od zápasu k zápasu a jar berieme ako novú výzvu. Ak z hráčov, ktorí majú svoje kvality, dokážeme dostať maximum a budeme mať aj športové šťastie, druhá liga bude v Humennom pokračovať.

Futbal v Humennom má bohatú históriu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo chcete pre mesto zachrániť druhú ligu? Plne súhlasím a áno, aj tak sa to dá povedať. V Humennom som zažil najvyššiu súťaž ako hráč, boli to emócie a plné štadióny. Ľudia tu vedia žiť futbalom, preto minimálne druhá liga tomuto mestu prináleží. Súčasná návštevnosť je adekvátna súťaži, akú momentálne hráme. Verím, že to takto bude pokračovať ďalej. Vnímate, že sa pripravuje reorganizácia tretích líg? Alebo ste presvedčený, že tretie ligy sa vás nebudú týkať? My sa absolútne koncentrujeme na druholigovú súťaž a vôbec sa týmito otázkami nezapodievame. Našou prioritou je ísť od zápasu k zápasu a získať toľko bodov, aby sme sa zachránili. Verím, že dokážeme, že Humenné vie byť silný a kvalitný tím. Čo od jarnej časti druhej ligy ešte očakávate? Poviem to tak, je len jeden tím, ktorý je na inej úrovni, a to je Tatran Prešov. Ten mal byť už dávno v najvyššej súťaži. Mimo tohto tímu môžeme poraziť každého. Je jedno, či je tím na druhom alebo treťom mieste, bez väčších problémov s ním môžeme získať tri body. Súťaž je zaujímavá v tom, že má menej tímov, takže sa naakumulovala kvalita. Celky z hornej časti tabuľke preto môžu prehrať s poslednými a naopak. Druhá liga je fyzicky náročná, no má svoje kvality aj po taktickej stránke. Prišlo sem viacero hráčov, ktorí hrali najvyššie súťaže, čo je len plus. Druhá liga je ideálna možnosť pre mladých hráčov, aby sa vyhrali a dostali do prvoligového futbalu. I keď to nemajú jednoduché ani tu, aby sa presadili.

V prvých jarných kolách sa dajú očakávať ťažké terény. Rátate s tým? Treba s tým kalkulovať, keďže v druhej lige nie je povinnosť vyhrievaných trávnikov. A terény teda budú rôznorodé. Z môjho pohľadu trénera je to veľké mínus, pretože celý tréningový proces sa dial na umelej tráve. Na jednej strane je fajn, že vďaka umelým trávam sme mali optimálne podmienky na trénovanie. No na druhej strane musím povedať, že za mňa ako bývalého hráča je umelá tráva najväčšie zlo futbalu.

Ako to myslíte? Môžete byť konkrétnejší? Hráči sú náchylnejší na zranenia, začínajú sa na nich prejavovať zdravotné problémy, ktoré na prírodnej tráve nemajú. Som presvedčený, že najzásadnejší vplyv má na to umelý trávnik, na ktorom futbal nie je tak zaujímavý ani pre diváka. Verím, že nebude trvať dlho a príjme sa rozhodnutie, že sa bude hrať výlučne na trávnatých plochách. Hovorím za mnohých, ktorí si futbalom prešli, prírodná tráva sa nedá nahradiť niečím umelým. Hráči sú z umelej trávy viac zbití. Vizuálne to vyzerá fajn, áno, pre nás chudobnejšie kluby je dobre, že máme kde v zime trénovať. Ukazujú sa však nedostatky, ktoré na prírodných plochách nevznikajú. Opakujem sa, ale organizmus na umelej ploche trpí. Ja som kedysi hrával na škvare, z ktorej sme chodili dole ako baníci. Ale bol som menej zbitý ako z umelej trávy. Vyspelé západné krajiny to už pochopili. Že to nie je niečo, čo posunie šport ďalej.

