Prešov patrí do ligy. Urobíme preto maximum, hlási tréner Petruš

Aj vďaka nemu si chceme udržať svoju pozíciu z jesennej časti a postúpiť do Niké ligy. Verím, že v odvete potvrdíme svoju výkonnosť a súťaž vyhráme. Zodpovedne sa na to pripravujeme a nič nenechávame na náhodu.

Nerád by som však rozprával o druhých. My sa chceme pozerať sami na seba, aby sme zvládli jar a vyhrali súťaž.

Prešov bol blízko postupu do Niké ligy, no dvakrát mu to tesne ušlo, keď nezvládol baráž. Neobávate sa podobného scenára?

Poviem to tak, do tretice všetko dobré. Máme to výborne rozbehnuté a sme pripravení na to, aby sme súťaž vyhrali.

Snom každého fanúšika je titul a Niké liga na novom štadióne. My preto urobíme maximum.

Bol by to môj najkrajší darček k päťdesiatym narodeninám. Pretože krajské mesto Prešov jednoducho patrí do Niké ligy.

Tabuľka II. ligy