Spolupracujú so Slaviou. Chceme dostať ViOn tam, kde patrí, burcuje tréner

Do štartu jarnej časti MONACObet ligy zostáva niekoľko dní. Tréneri druhej najvyššej súťaže očakávajú vyrovnané zápasy, v ktorých každý môže prekvapiť. Sportnet v najbližších dňoch osloví najväčších ašpirantov na postup, medzi ktorých nepochybne patrí FC ViOn Zlaté Moravce. Tréner ROMAN HUDEC (38) verí, že tradičný klub sa vráti medzi slovenskú elitu v najkratšom možnom čase.

Do štartu druhej ligy zostáva pár dní. Ako ste zatiaľ spokojný s priebehom zimnej prípravy? Zápasy sme výsledkovo nezvládli, ale herne sme vyzerali dobre. Do hry sme zapojili viacero hráčov, čo je podstatné. Stále hľadáme optimálnu zostavu, s ktorou nastúpime v lige. Chceme to zložiť tak, aby sme do jarnej časti nastúpili v najlepšom zložení.

S FC Vlašim ste remizovali 1:1, tesne 2:3 ste prehrali s Prostějovom a poľskou Lecznou. Ako som vravel, po hernej stránke to bolo fajn, ale inkasovali sme viacero lacných gólov, čo musíme jednoznačne eliminovať. Medzinárodná konfrontácia pre nás bola výbornou skúškou, škoda len, že sme to nedotiahli do lepších výsledkov. Musíme sa teraz poučiť a naučiť sa vyhrávať.

V lige sa prezentujete najlepšou defenzívou, inkasovali ste len desať gólov. V príprave vám to paradoxne v obrane haprovalo. Pevne verím, že to bolo len v príprave a do ligy sa to neprenesie. Máme nového stopéra Mária Mrvu, ktorého ešte potrebujeme zapracovať do mužstva. Je to kvalitný hráč, ktorý prichádza z Podbrezovej. Áno, dostali sme viac gólov a prehrali sme, ale neprikladal by som tomu až takú vážnosť. Predsa, je to príprava. Z AS Trenčín k vám mieri Bright Donkor, v príprave za vás nastúpil aj ďalší legionár z Gruzínska Levan Nonikashvili. Kto ešte by mohol ViOn posilniť? Ako som vravel, Mrva je výborný hráč, na ktorého sa spoliehame. Donkor má aktuálne drobné svalové problémy, preto trénuje individuálne, no verím, že na ligu bude pripravený. Levan je tiež po zranení, no takisto s ním rátame do ligy. Podpísaného máme ešte legionára zo Slavie Praha. Philip Onyedika Obinna je však momentálne v Afrike, kde čaká na víza Philip sa nám javí ako veľká posila, preto čakáme na ambasádu, aby mu povolila vstup na Slovensko.

Veľa sa písalo o spolupráci FC ViOn so Slaviou Praha. Funguje teda naplno? Áno a pevne verím, že do budúcna to vypáli ešte viac. Zo Slavie prišiel medzi nás mladý útočník Daniel Smiga, ktorý je najlepším strelcom prípravy. Aktuálne strelil päť gólov, čo je skvelé číslo, keďže sa nejedná o čisto hrotového útočníka. Aktuálne ešte hľadáme náhradu za brankára Mateja Vajsa, ktorý si vybavuje hosťovanie. Jedná sa o gólmana na pozíciu číslo dva. Už v piatok 28. februára hostíte Petržalku. Čo od tohto súpera očakávate? Pozeráme hlavne na seba, ale je prirodzené, že sledujeme aj najbližších súperov. Vstup do ligy bude pre nás nesmierne dôležitý, ukáže nám, na čo máme a akým smerom sa vyberieme. Ako však hovorím, sústredíme sa hlavne sami na seba, pretože za nás nikto nič neurobí. Máme pred sebou dvanásť zápasov, do ktorých musíme dať všetko.

Ligové Košice angažovali hráča zo štvrtej ligy. Je možné, že aj do Zlatých Moraviec sa dostane hráč z nižšej súťaže? Sledujete tieto ligy? V minulosti už Zlaté Moravce podobný krok urobili. Máme ich zmapované, ale aktuálne sme nikoho s potrebnou kvalitou nenašli. Paradoxom je, že spomínaného Michala Domika som dotiahol do Trnavy, takže sa veľmi dobre poznáme. Prajem mu veľa úspechov.

Na lídra z Prešova strácate deväť bodov. Je reálne, aby ste manko na jar stiahli, alebo sa sústredíte skôr na barážovú pozíciu? Dôležitý bude štart do súťaže, ktorý nám ukáže, kade sa bude jarná časť uberať. Stále sa pozeráme pred seba a veríme, že minimálne barážová pozícia sa nám ujde. Čo od jarnej časti druhej ligy očakávate? Že každý zápas bude veľmi náročný. Pretože jedni chcú postúpiť a druhí zas nevypadnúť. Do druhej ligy prichádzajú mená ako Adam Brenkus, ktorý vystuží Starú Ľubovňu a David Depetris, ktorý posilní Považskú Bystricu. Aj to je obraz toho, že druhá liga má svoju kvalitu. Či je to v Poľsku, Česku alebo na Slovensku, z druhej ligy je všade náročné postúpiť. Pretože všade sa nájdi tri, štyri tímy, ktoré majú vysoké ambície. V úvode jari bude veľa záležať na bojovnosti, pretože terény nebudú najlepšie. Očakávam veľa súbojov, ktoré budú nesmierne dôležité.

Koho vnímate ako najväčšieho konkurenta v boji o postup? Pozerám sa hlavne na svoj tím. Nerád by som bol, keby sme vyhrali s Prešovom, no potom prehráme so Zvolenom alebo Pohroním. Na jeseň sme viackrát doplatili na herný výpadok, čomu sa teraz musíme vyvarovať. Zlaté Moravce hrali roky v najvyššej súťaži, v sezóne 2006/2007 dokonca vyhrali Slovenský pohár. Čo urobíte pre ich návrat medzi elitu? Štadión, posledný ligista. Vidíme, že súperi majú proti nám extra motiváciu a chcú sa ukázať. Musíme sa však s tým vyrovnať, vysporiadať a dať všetko do dvanástich kôl, ktoré nás čakajú. Ak to spravíme, verím, že minimálne barážové miesto nám neujde. A potom to máme vo vlastných rukách. Verím, že vrátime FC ViOn, kde patrí a splníme tak majiteľovi veľký sen.

