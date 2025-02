V kádri má aj svojho syna. Keď bude kvalitný, dostane šancu, vraví tréner druholigistu

Viem, kde nás tlačí topánka, no s prípravou aj s prístupom hráčov som spokojný.

Prípravné stretnutia nám ukázali naše slabiny, na ktorých musíme popracovať. Pre trénera je lepšie, keď v príprave vyskočia nejaké veci, ako ísť do ligy s tým, že sme vyhrali všetky zápasy, mať pocit, že sme nadupaní a potom kiksnúť hneď v lige.

My sme trochu špecifický tím, technické mužstvo a hráme iným štýlom, ako ostatné mužstvá v druhej lige.

V prvých zápasoch sme skúšali nových hráčov a viac ma zaujímal ich prínos pre mužstvo ako výsledok. V januári som sa nesústredil na výsledky, ale na to, či hráči, ktorí boli na skúške, budú pasovať do nášho tímu alebo nie.

V príprave ste inkasovali 19 gólov. Znamená to, že práve na defenzíve ešte musíte popracovať, alebo výsledky skresľujú?

Do štartu jarnej časti ostávajú dva týždne a pár dní, teraz už uberieme viac zo sily a pôjdeme viac do techniky.

Teší ma, že sa dostávame do veľa šancí, ale nepremieňame ich možno aj kvôli tomu, že silový tréning je dvakrát do týždňa.

V lige sme dali dosť gólov, ale od útočníka potrebujem, aby dal za pol sezóny desať gólov. Keď to je menšie číslo, nie som spokojný. Tam nás tlačila topánka, lebo Bobček dal na jeseň iba dva góly v poslednom kole.

Potrebovali sme hlavne rýchlosť, to sa nám podarilo zohnať v osobe Spencera Barbera, kanadského wingera, ktorý prichádza z Nového Zélandu.

Ako by ste charakterizovali nové posily?

Som však presvedčený, že je to útočník, ktorý nám môže pomôcť v ofenzíve aj v defenzíve. V našom mužstve je problém s bránením a on napriek tomu, že je útočník, obehá toho dosť veľa.

V Humennom je dosť náročné publikum, tam vám diváci naložia hneď. Bolo to tak aj v jeho prípade, len kvôli tomu, že je môj syn.

Pre mňa rozhoduje kvalita. Bol pri mne aj v Humennom a veľa šancí odo mňa nedostal. Keď bude kvalitný, dostane šancu, keď nie, tak bude hrať iný útočník. Ja s tým absolútne nemám problém a neriešim, že to je môj syn.

Hráčov musím milovať a ukázať im cestu. Keď chcú, robia na sebe. Nie som tréner, ktorý bude pri hráčovi stáť, keď bude drilovať techniku. Ja mu poviem, čo má robiť a nech už on v tréningovom procese v týždni maká na sebe.

Vôbec nie. Ja som demokrat. Tak ako pracujem so synom, tak pracujem aj s inými útočníkmi. Ako sa správam k synovi, tak sa správam aj k iným hráčom.

Novou posilou je aj brankár Samuel Haviar. Aká bude jeho pozícia?

V príprave chytal veľa zápasov, chcel som ho vidieť. Aj keď dostával góly, za veľa gólov nemohol. Je to mladý, perspektívny brankár, kvalitou ma presvedčil.

Kto bude najlepší a bude mať formu, bude chytať. U mňa meno nerozhoduje, aj keď musím poznamenať, že Maksym Kuchynskyi je veľmi kvalitný brankár.

Liptovský Mikuláš je na druhom mieste MONACObet ligy. Aké sú vaše ambície do jarnej časti?

Nerád hovorím o postupe, ale samozrejme každý tím, možno do piateho-šiesteho miesta, má záujem o postup do prvej ligy. Bude to zaujímavé aj finančne.

Každé mužstvo v hornej šestke je kvalitné, má vyrovnaný káder. Budeme mať čo robiť, ale dopredu sa nikto nevzdáva a aj my budeme bojovať.

V minulej sezóne ste trénovali Humenné, s ktorým ste obsadili vynikajúce štvrté miesto. Ako sa podľa vás zmenila úroveň súťaže v aktuálnej sezóne, keď je v nej o dva tímy menej?

Myslel som si, že úroveň tým trochu klesne, ale práve opačne, úroveň išla ešte vyššie. Je pravda, že tie dve mužstvá chýbajú, bol by som radšej, keby je nás plný počet.

Každý týždeň robíme analýzy, vidím skoro všetky zápasy, a musím povedať, že MONACObet liga má veľmi dobrú úroveň.

Mrzí ma však, že hráme na takých zlých štadiónoch. Niektoré štadióny sú nádherné, ale niektoré sú v žalostnom stave a nespĺňajú podmienky druhej ligy.

Hrali sme prípravný zápas s poľským treťoligistom Podbeskidzie Bielsko-Biala. Prišli do Liptovského Mikuláša, mali drony, kamery, všelijakú techniku, pomaly 15-členný realizačný tím.

Pozrime si však našu slovenskú druhú ligu, koľko máme asistentov, ako vyzerá realizačný tím, sú tam traja-štyria. Na toto by sme sa mali zamerať, ak chceme byť profesionálnejší.