S Borčicami postúpil do druhej ligy. Fabuš? Museli sme ho okabátiť, spomína bývalý ligista

„Zápas sme začali v dobrom štýle, preto som si veril. Pred priamym kopom som nabral sebavedomie a oprel sa do lopty. Som rád, že sa mi to podarilo a pomohol som mužstvu,“ pre Sportnet povedal Michal Živčic z TJ Spartak Kvašov.

„Bol to jeden z najkrajších gólov v mojej kariére. Že to padlo do siete prekvapilo aj spoluhráčov, predsa, z takej diaľky góly často nepadajú,“ dodal.

VIDEO: Michal Živčic kandiduje v súťaži Gól roka 2025