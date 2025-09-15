Minulý rok platili nováčikovskú daň. Mužstvo však nazbieralo skúsenosti a hrá o popredné priečky

ZÁHRADNÉ. Záhradné je obec v Prešovskom kraji s niečo vyše 1100 obyvateľmi. V súčasnosti sa pod Kapušianskym hradom hrávajú Majstrovstvá regiónu – 4. liga Východ.
Tá mala v ročníku 2024/25 veľmi solídnu úroveň. Vďaka tomu, že na východe mužstvá s akadémiami neprihlásili svoje tímy U23 do vyššej súťaže, bojovalo sa až o štyri postupové miesta.
Na opačnom konci tabuľky to už také dramatické nebolo – Svidník totiž odstúpil v polovici sezóny, a tak sa boj o záchranu prakticky nekonal.
ŠK Záhradné, ako nováčik, v minulom ligovom ročníku pokojne plával vo vodách stredu tabuľky a skončil na 10. mieste. Napriek tomu v klube s takýmto postavením neboli úplne spokojní.
Aktuálna sezóna je však oveľa pozitívnejšia – mužstvo pravidelne zbiera body a drží sa v hornej časti tabuľky.
Michal Kohút (32 rokov, obranca) strávil celú svoju futbalovú kariéru na východnom Slovensku. Od roku 2023 je hráčom Záhradného.
O svojej futbalovej ceste povedal: „S futbalom som začínal v Demjate, mojej rodnej obci, kde som prešiel všetkými kategóriami až po A-mužstvo.
V roku 2016 som odišiel za prácou do zahraničia a rok a pol som bol bez futbalu. Po návrate domov som ešte polovicu sezóny odohral v drese Demjaty a následne som v zime zamieril na skúšku do Šarišských Michalian, kde som aj zostal.
Po skončení pôsobenia v Šarišských Michaľanoch som sa na pol sezóny opäť vrátil do Demjaty a potom prestúpil do susedných Raslavíc, kde sa hrala 3. liga.
Neskôr ma oslovili kamaráti a tréner zo Záhradného, či by som im neprišiel pomôcť. Keďže mali postupové ambície, táto možnosť sa mi zapáčila a prestúpil som tam. V druhej sezóne v Záhradnom sa nám to podarilo a postúpili sme do 4. ligy.“
Michal uznáva, že účinkovanie Záhradného po postupe do najvyššej krajskej súťaže mohlo byť lepšie. Klub však platil nováčikovskú daň:
„S účinkovaním v majstrovstvách regiónu minulú sezónu úplne spokojný nie som, pretože viem, že sme mali na viac. Avšak prišli karty, zranenia, slabšia účasť na tréningoch – a to všetko sa prejavilo na konečnom umiestnení.“
Mužstvo však postupne zbieralo skúsenosti, etablovalo sa v súťaži a pohľad na tabuľku je dnes, pre hráčov, funkcionárov aj fanúšikov ŠK, oveľa radostnejší.
Skúsený obranca to vidí takto:
„V novom ročníku sme začali s novým trénerom a káder sa doplnil o niekoľkých hráčov.
Prvý zápas sme prehrali v Gerlachove 5:2 – súper bol lepší, ale myslím si, že keby sme nedostali červenú kartu, vedeli by sme ich ešte potrápiť a výsledok by nebol až tak jednoznačný.
Gerlachov má však kvalitu a podľa mňa bude útočiť na popredné priečky. Od tejto prehry ťaháme sériu zápasov bez prehry s bilanciou 3 výhry a 3 remízy, takže zatiaľ v klube vládne spokojnosť.
S novými hráčmi sa ešte zohrávame, takže to potrebuje trochu času, aby to bolo ideálne. Stále je čo zlepšovať.
Cieľom klubu je udržať sa čo najvyššie, ako to pôjde. Myslím si, že skončiť do 5. miesta by bol výborný výsledok.“
Každý futbalista má ciele súvisiace s kariérou aj osobným životom.
To platí aj pre Michala Kohúta: „Mojím jediným futbalovým cieľom je vyhrať každý zápas, do ktorého nastúpim.
Ak nehrám futbal, väčšinu času venujem rodine – manželke a malej dcérke, s ktorými sa snažím tráviť čo najviac voľných chvíľ, keďže popri práci, tréningoch a zápasoch ich nie je veľa.“