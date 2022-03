Pre vojnu sú bez brankárskej jednotky. V Starej Ľubovni sa netaja smelými ambíciami

Dohrávaný zápas nám nevyšiel z rôznych príčin. Poviem pravdu, s prehrou sme nepočítali a zápas sme chceli vyhrať, bohužiaľ, nepodarilo sa to. Nepristúpili sme k povinnostiam tak, ako sme mali.

V športe sa stáva, že prehráte. Nám sa to stalo v nedeľu popoludní. Musíme zápas analyzovať, nájsť príčiny prehry a vrátiť sa spoločne na tú správnu koľaj, na ktorej sme boli počas jesennej časti súťaže.

Nemyslím si ani to, že sme súpera podcenili, práve naopak, vedeli sme, že v minulosti účinkoval v tretej najvyššej súťaži a má vo svojom mužstve viacero šikovných hráčov.

Do bránky sa v stretnutí postavil stále iba 17 - ročný Kormaník. Ako sa zhostil svojej úlohy?

Aj keď inkasoval štyri góly, určite to nie je on, kto je za prehru zodpovedný a nemôžeme ho nijakým spôsobom viniť. Až na jednu chybu podal dobrý výkon.

Ćo sa týka brankárskeho postu, na post jednotky sme rátali s Denysom Starčenkom, ale ten ešte pred začiatkom vojny odišiel na Ukrajinu a aktuálne sa nemôže vrátiť, keďže platí, že všetci muži vo veku od 18 do 60 rokov majú zakázané opustiť krajinu.

Ako ste spomenuli, jednotkou medzi troma tyčami mal byť Ukrajinec Denys Starčenko. Viete v akej situácii sa dnes nachádza?

Je doma aj s rodinou. Bohužiaľ, mesto, kde sa momentálne nachádzajú, je obľúčené armádou. Nikoho do mesta nepúšťajú. Čakáme. Verím, že sa k nám vráti a že nám pomôže. V prvom rade však verím, že túto situáciu spolu s rodinou prežije v zdraví. To je to najdôležitejšie.