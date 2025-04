Z Pohronia ho vyhodili, bol zdrvený. Mladý brankár vychytal v Česku päť núl po sebe

Zachytil som to a je príjemné, keď o vás takto ľudia rozprávajú. Je to asi vizitka dobrej práce, ktorú v Slovácku odvádzam.

V Česku sa o vás píše ako o mršnom brankárovi so zázračnými zákrokmi. Ako to pre vás znie?

Ste odchovancom Baníka Prievidza. Ako sa mladý brankár ocitol v Slovácku?

V Prievidzi som chytal do sedemnástich rokov, no potom som odišiel do Pohronia. Prvý rok som bol trochu odstrkovaný, no potom som chytal pravidelne a podarilo sa nám postúpiť do prvej ligy dorastu.

Napriek úspechu však o mňa v Pohroní nemali záujem a dá sa povedať, že ma vyhodili. Mne aj ďalším chalanom poďakovali za spoluprácu s tým, že si máme hľadať nové kluby.

Ako ste prežívali takéto odmietnutie?

Jasné, že to pre mňa bola ťažká rana. Pretože som nikdy nič podobné nezažil.

Ako mladý chalan som nevedel, čo mám robiť. Chvíľu som uvažoval, že skončím s futbalom a začnem robiť niečo iné.

Miešali sa vo mne emócie, bol som smutný, sklamaný a deprimovaný. Pretože som pracoval kvalitne, pomohol som vybojovať prvú ligu, no spätná väzba neprišla.