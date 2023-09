Góly mu pripravuje Škrteľ. Januška je geniálnym žolíkom

Proti Novému Mestu nad Váhom dal hetrik. Jeho tím je aktuálne na čele 3. Ligy Západ a on je "zlatým" žolíkom v kádri nováčika.

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Martin Januška prišiel cez víkend do zápasu až v úvode druhého polčasu.

Podobne ako predošlé zápasy po postupe do 3. Ligy, aj teraz sme boli schopní hrať našu hru a rýchlo sa nám podarilo dať 2 góly.

Áno, v mužskej kategórii to bol môj prvý 3 gólový zápas.

Bol to tvoj prvý 3 gólový zápas v kariére?

Druhý polčas som premenil prakticky všetko, do čoho som kopol a pomohol za 20 minút zlomiť súpera.

Celkovo sme do stavu 2:0 mali viac z hry, potom sme inkasovali a trochu sa to vyrovnalo, kedy ma tréner aj poslal rozcvičovať.

Berie ťa aj mužstvo ako toho pravého "žolíka" z lavičky?

Povedal by som, že nie.

Nemyslím, že naskočiť z lavičky mi nejako extra sedí, každý chce hrať od začiatku.

No keďže sa mi to podarilo aj minulé kolo a niekoľkokrát aj minulú sezónu, nebudem sa brániť takému označeniu. Ak to pomáha mužstvu, prečo nie.