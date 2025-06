Celý život hral za jeden tím, teraz končí. Do iných klubov ma to nelákalo, prezradil

Napriek viacerým ponukám zostal verný nášmu klubu a počas minulého leta, v čase najväčšej krízy, odložil svoj plánovaný koniec a pomohol tímu, keď to najviac potreboval.

„Nemám zdravotné problémy, chcem len čas tráviť inak. Celý život som veci prispôsoboval futbalu, teraz to bude iné. Možno si vyskúšam aj iné športy,“ dodal.

Odísť ho nelákalo

S futbalom začal už ako žiak, neskôr prešiel do dorastu a aj k mužom. Do iných klubov ho to nikdy neťahalo.

„Vraví sa, že som ponuky odmietal, ale zas toľko ich nebolo. Alebo mi ich manažér zatajil.

Ja som vždy hral doma a ísť inde ma nelákalo. To by musela byť ozaj výnimočná ponuka, aby som hral inde,“ prezradil.