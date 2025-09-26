Hamšík argumentuje stanovami SFZ, dresy či súpravy nie je potrebné zničiť, ale upraviť

BRATISLAVA. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie a v súčasnosti asistent trénera Francesca Calzonu Marek Hamšík v piatok večer reagoval na medializované informácie o tom, že poslal klubu Jupie Banská Bystrica predžalobnú výzvu za používanie odevov s logom RSC Hamsik Academy Banská Bystrica.
Vedenie klubu Hamsik Academy, ktorého A-mužstvo pôsobilo v minulej sezóne v III. lige skupina Západ, v jarnej časti minulej sezóny avizovalo finančné problémy a nevyplatené mzdy hráčov.
Hamšík po sezóne z klubu vystúpil a začal sa angažovať v FK Dukla Banská Bystrica. Klub Hamsic Academy sa premenoval na JUPIE Banská Bystrica a v novej sezóne pôsobí v siedmej lige, kde naďalej nastupuje v starých dresoch Hamsic Academy.
Funkcionári JUPIE to zdôvodnili krátkosťou času, pre ktorú nestihli zabezpečiť nové dresy.
V predžalobnej výzve Hamšík žiada vedenie JUPIE, aby prestalo na akýchkoľvek odevoch používať jeho podobizeň, meno a priezvisko alebo logo a označenie RSC HAMSIK ACADEMY a aby tieto odevy zničili.
V piatkovom stanovisku zdôvodnil svoje konanie, ale zároveň ho aj korigoval.
"Považujem za potrebné zdôrazniť, že stanovy SFZ mi zakazujú, aby som naraz pôsobil alebo sa prezentoval v rámci dvoch klubov, ktoré súťažia spolu v jednej súťaži SFZ, pričom v prípade porušenia, by toto malo pre mňa závažné dôsledky.
Napriek môjmu odchodu z klubu JUPIE BANSKÁ BYSTRICA, tento futbalový klub naďalej v rámci svojej prezentácie používal podobizeň mojej tváre, moje meno a označenia, ktoré so mnou súvisia, čo by mohlo vyvolať dojem, že porušujem stanovy SFZ a pôsobím naraz v oboch futbalových kluboch.
Preto som pristúpil k požadovaniu nápravy formou predžalobnej výzvy, kde som uviedol moje právne nároky," uviedol Hamšík.
Zároveň však dodal, že nepožaduje striktné zničenie tréningových súprav či dresov.
"Môj prvoradý záujem je ten, aby sa moje meno nepoužívalo v rámci iného klubu a teda klubu v ktorom nepôsobím, a preto budem akceptovať akýkoľvek spôsob zjednania nápravy, nemusí to byť samozrejme vo forme zničenia dresov, súprav, športových tašiek a pod., plne postačuje aj ich používanie s prekrytím mojej podobizne, mena alebo označení, ktoré sa spájajú s mojou osobou, tak aby to nevzbudzovalo dojem, že pôsobím naraz v oboch kluboch," píše sa v reakcii. Hamšík označil prípad za nafúknutý a médiami zbulvarizovaný.
Po zverejnení textu predžalobnej výzvy negatívne reagovali na sociálnych sieťach rodičia mladých futbalistov, ktorí sa v minulosti pripravovali v Hamsic Academy a tréningové súpravy im rodičia zakúpili.
"Vždy mi záležalo a aj naďalej mi stále záleží na tom, aby mladí futbalisti mali dobré podmienky a preto som sa po mojom odchode z klubu, ktorý bol z môjho pohľadu v neriešiteľnej situácii, vyjadril, že všetky deti budú mať v prípade záujmu v MFK Dukla Banská Bystrica otvorené dvere,“ dodal Hamšík v reakcii.