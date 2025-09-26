Hamšík poslal Jupie predžalobnú výzvu. Chce, aby zničili oblečenie s jeho podobizňou

BANSKÁ BYSTRICA. Akadémia Mareka Hamšíka RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica pôsobila v minulej sezóne v tretej futbalovej lige.
Pred koncom ročníka však vyplávali na povrch jej finančné problémy, pre ktoré nemali hráči vyplatené mzdy.
Hamšík im najskôr istú čiastku uhradil, no stále sa ozývali hráči a tréneri, ktorí všetky peniaze nedostali.
Legenda slovenského futbalu ubezpečovala, že do konca mája budú tieto pohľadávky uhradené. Nakoniec sa však tak nestalo.
Správa od manželky
Na sociálnych sieťach kolovala správa od manželky Mareka Hamšíka, ktorú poslala ako odpoveď hráčom, ktorí sa zaujímali o svoje výplaty.
„Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa stali za uplynulé dni, žiaľ, musím skonštatovať za pána manžela, že nedisponuje viac s účtom občianskeho združenia a to znamená, že už nie je predsedom občianskeho združenia. Musíte sa obrátiť na kompetentných, ktorí túto skutočnosť vykonali,“ napísala údajne Martina Hamšíková v správe, ktorú uverejnila stránka Futbalové zákulisie.
Marek Hamšík sa vzdal funkcie 5. júla 2025 a odvtedy už nie je štatutárom Občianskeho združenia.
Klub sa neskôr pretransformoval na Jupie Banská Bystrica, s ktorým už legenda slovenského futbalu nemá nič spoločné.
V dresoch akadémie
Hráči Jupie Banská Bystrica však hrajú naďalej v dresoch s logom Hamsik Academy. Funkcionári argumentujú, že pre krátkosť času ešte nezohnali nové, ale problém riešia.
Marek Hamšík teraz poslal klubu predžalobnú výzvu za používanie odevov s logom bývalej akadémie a žiada, aby boli všetky odevy - vrátane tréningových súprav - zničené.
„Žiadam vaše občianske združenie, aby ste upustili od ďalších zásahov do mojich osobnostných práv a práv k Ochranným známkam v mojom majetku, a to tak, že prestanete na akýchkoľvek odevoch používať moju podobizeň mojej tváre, moje meno a priezvisko alebo logo a označenie RSC HAMSIK ACADEMY alebo označenie HAMSIK a zničili všetky odevy, na ktorých sa nachádza podobizeň mojej tváre, moje meno a priezvisko alebo logo a označenie RSC HAMSIK ACADEMY alebo označenie HAMSIK, a to v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia tejto predžalobnej výzvy,“ uvádza sa v liste, ktorý Marek Hamšík adresuje Jupie Banská Bystrica.
Podľa informácií Sportnetu bude klub postupovať podľa jeho pokynov.
Jupie Banská Bystrica už vyplatil aj podlžnosti bývalým hráčom, aj keď s nimi nemal podpísanú zmluvu. Urobil tak preto, aby ich tieto podlžnosti nedobehli v budúcnosti.
Hamšíkov krok vyvolal vlnu negatívnych reakcií rodičov malých futbalistov, ktorí poukazujú na to, že si tréningové oblečenie v RSC HAMSIK ACADEMY kupovali.
Sportnet požiadal Jupie Banská Bystrica o oficiálne stanovisko.