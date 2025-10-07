Jupie Banská Bystrica reaguje na kroky Hamšíka: Prečo ničí klub, v ktorom vyrastal?

BANSKÁ BYSTRICA. Za národné farby odohral vyše 130 zápasov a stal sa legendou slovenského futbalu.
Marek Hamšík sa však v poslednom období nevyhol vlne kritiky, ktorá vznikla po zaslaní predžalobnej výzve klubu Jupie Banská Bystrica.
Akadémia Mareka Hamšíka RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica pôsobila v minulej sezóne v tretej futbalovej lige. Pred koncom ročníka však vyplávali na povrch jej finančné problémy, pre ktoré nemali hráči vyplatené mzdy.
Hamšík im najskôr istú čiastku uhradil, no stále sa ozývali hráči a tréneri, ktorí všetky peniaze nedostali.
Legenda slovenského futbalu ubezpečovala, že do konca mája budú tieto pohľadávky uhradené. Nakoniec sa však tak nestalo.
Správa od manželky
Na sociálnych sieťach kolovala správa od manželky Mareka Hamšíka, ktorú poslala ako odpoveď hráčom, ktorí sa zaujímali o svoje výplaty.
„Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa stali za uplynulé dni, žiaľ, musím skonštatovať za pána manžela, že nedisponuje viac s účtom občianskeho združenia a to znamená, že už nie je predsedom občianskeho združenia. Musíte sa obrátiť na kompetentných, ktorí túto skutočnosť vykonali,“ napísala údajne Martina Hamšíková v správe, ktorú uverejnila stránka Futbalové zákulisie.
Marek Hamšík sa vzdal funkcie 5. júla 2025 a odvtedy už nie je štatutárom Občianskeho združenia.
Klub sa neskôr pretransformoval na Jupie Banská Bystrica, s ktorým už legenda slovenského futbalu nemá nič spoločné.
Hráči Jupie Banská Bystrica však naďalej hrali v dresoch s logom Hamsik Academy. Funkcionári argumentovali, že pre krátkosť času nezohnali nové.
Marek Hamšík poslal koncom septembra klubu predžalobnú výzvu za používanie odevov s logom bývalej akadémie, v ktorej žiadal, aby boli všetky odevy - vrátane tréningových súprav - zničené.
„Žiadam vaše občianske združenie, aby ste upustili od ďalších zásahov do mojich osobnostných práv a práv k Ochranným známkam v mojom majetku, a to tak, že prestanete na akýchkoľvek odevoch používať moju podobizeň mojej tváre, moje meno a priezvisko alebo logo a označenie RSC HAMSIK ACADEMY alebo označenie HAMSIK a zničili všetky odevy, na ktorých sa nachádza podobizeň mojej tváre, moje meno a priezvisko alebo logo a označenie RSC HAMSIK ACADEMY alebo označenie HAMSIK, a to v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia tejto predžalobnej výzvy,“ uvádza sa v liste, ktorý Marek Hamšík adresuje Jupie Banská Bystrica.
Rodičia si veci kúpili
Po medializácii kauzy sa spustila vlna kritiky na adresu bývalého reprezentanta. Rodičia detí na sociálnych sieťach písali, že si oblečenie kúpili, preto vraj Hamšík nemá právo od nich žiadať, aby ho zničili.
Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie a v súčasnosti asistent trénera Francesca Calzonu Marek Hamšík neskôr svoje rozhodnutie zdôvodnil, ale zároveň aj mierne korigoval.
„Považujem za potrebné zdôrazniť, že stanovy SFZ mi zakazujú, aby som naraz pôsobil alebo sa prezentoval v rámci dvoch klubov, ktoré súťažia spolu v jednej súťaži SFZ, pričom v prípade porušenia, by toto malo pre mňa závažné dôsledky.
Napriek môjmu odchodu z klubu JUPIE BANSKÁ BYSTRICA, tento futbalový klub naďalej v rámci svojej prezentácie používal podobizeň mojej tváre, moje meno a označenia, ktoré so mnou súvisia, čo by mohlo vyvolať dojem, že porušujem stanovy SFZ a pôsobím naraz v oboch futbalových kluboch.
Preto som pristúpil k požadovaniu nápravy formou predžalobnej výzvy, kde som uviedol moje právne nároky,“ uviedol Hamšík.
Zároveň však dodal, že nepožaduje striktné zničenie tréningových súprav či dresov.
„Môj prvoradý záujem je ten, aby sa moje meno nepoužívalo v rámci iného klubu a teda klubu v ktorom nepôsobím, a preto budem akceptovať akýkoľvek spôsob zjednania nápravy, nemusí to byť samozrejme vo forme zničenia dresov, súprav, športových tašiek a pod., plne postačuje aj ich používanie s prekrytím mojej podobizne, mena alebo označení, ktoré sa spájajú s mojou osobou, tak aby to nevzbudzovalo dojem, že pôsobím naraz v oboch kluboch,“ píše sa v reakcii. Hamšík označil prípad za nafúknutý a médiami zbulvarizovaný.
Lihan: Absolútne účelové
Sportnet po prevalení prípadu kontaktoval so žiadosťou o stanovisko Jupie Banská Bystrica. Klub ho doručil až dnes.
„Uvedené logo klub používal dávno predtým, než došlo k jeho registrácii na Úrade priemyselného vlastníctva, o čom svedčí obsah stanov zo dňa 6.4.2022, kde súčasťou týchto stanov je aj logo klubu, ktoré bolo zaslané ako súčasť stanov na Ministerstvo vnútra SR.
Zároveň treba zdôrazniť, že spomínané oblečenie (okrem oficiálnych dresov klubu) si rodičia od klubu zakúpili a tým sa stalo ich majetkom a klub nemôže a ani nechce akýmkoľvek spôsobom zasahovať do vlastníckeho práva rodičov a detí.
Tieto skutočnosti boli Marekovi Hamšíkovi známe a napriek tomu sa dožadoval zničenia oblečenia a zároveň žiadal, aby deti uvedené oblečenie nenosili.
Nie je nám známe, aký bol dôvod na takéto konanie zo strany Mareka Hamšíka a taktiež nám nie je známe, z akého dôvodu došlo k zmene jeho postoja a k snahám zlikvidovať klub, v ktorom sám futbalovo vyrástol.
Všetky vyjadrenia zo strany Mareka Hamšíka po zverejnení jeho predžalobnej výzvy považujeme za absolútne účelové so snahou modifikovať svoje konanie, ale pravdou zostáva, že v predžalobnej výzve žiadal o zničenie oblečenia, za ktoré si rodičia detí riadne zaplatili,“ v oficiálnom vyjadrení pre Sportnet uvádza predseda JUPIE Banská Bystrica, o.z. Peter Lihan.
Nie je to prvá výzva
Podľa Lihana sa nejedná o prvú výzvu od Mareka Hamšíka. Od klubu sa mal podľa šéfa Jupie dožadovať aj vrátenia peňazí.
„Klubu bola doručená aj iná výzva na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré Marek Hamšík v čase výkonu funkcie predsedu predsedníctva poskytol, avšak vzhľadom na reálnu možnosť súdneho vymáhania zo strany Mareka Hamšíka sa k tejto výzve nechceme bližšie vyjadrovať a urobíme tak až na súdnom pojednávaní za osobnej účasti Mareka Hamšíka.
Je nutné ale povedať, že uvedenými finančnými prostriedkami disponoval výlučne Marek Hamšík ako predseda predsedníctva a boli použité na rôzne účely, čo je dohľadateľné v účtovníctve občianskeho združenia – klubu. Nepovažujeme konanie Mareka Hamšíka za férové a za týmto konaním vidíme len snahu poškodiť klub, ktorý ho vychoval.
Záverom sa oprávnene pýtame, čo viedlo Mareka Hamšíka k likvidácii klubu a kto by hradil záväzky, ktoré vznikli za jeho vedenia v klube, keby bolo došlo k naplneniu snáh Mareka Hamšíka a klub by ostal bez hráčov a trénerov a prestal by vyvíjať športovú činnosť.
Vo všetkých krokoch Mareka Hamšíka po jeho vzdaní sa funkcie predsedu predsedníctva a zakladajúceho člena klubu vidíme len snahu v čo najväčšej miere klub poškodiť a oslabiť,“ dodáva.
Hrajú v siedmej lige
Jupie Banská Bystrica aktuálne pôsobí v siedmej lige ObFZ Banská Bystrica, v ktorej je na druhom mieste. Klub podľa informácií Sportnetu vyplatil podlžnosti bývalým hráčom Hamšík Academy, i keď nemal s nimi uzatvorené zmluvy. Urobil tak preto, aby ho to nedobehlo v budúcnosti.
Podľa zistení Sportnetu zostáva vyplatiť podlžnosti ešte niektorým trénerom.
Aktuálne má Jupie deväť mládežníckych družstiev.
„V prvom rade chceme zdôrazniť, že Marek Hamšík bol v čase pôsobenia v klube prínosom a zároveň veľkým vzorom pre deti, ktoré mali a majú jeho osobu vo veľkej úcte. Pôsobil ako zakladajúci člen a zároveň v roku 2025 aj ako predseda predsedníctva občianskeho združenia.
Pre členov združenia sa nepochopiteľné kroky Mareka Hamšíka, ktoré smerovali k zániku občianskeho združenia, začali na jar 2025, kde o svojich zámeroch na prechod detí do klubu MŠK Dukla Banská Bystrica nikoho neinformoval a jednalo sa o jeho svojvoľné rozhodnutie.
Vzhľadom k tomu, že občianske združenie JUPIE Banská Bystrica má za sebou 30-ročnú históriu, v tomto klube vyrastal aj Marek Hamšík, nepovažujeme za férové a transparentné, že chcel Marek Hamšík, aby občianske združenie a teda futbalová škola, ktorá vychovala obrovské množstvo talentov, zanikla a zmizla z mapy futbalových mládežníckych klubov Slovenska.
Z tohto dôvodu zakladajúci členovia klubu vyvinuli maximálne úsilie preto, aby k zániku nedošlo a aby futbalová rodina JUPIE mohla ďalej vychovávať hráčov a talenty pre slovenský futbal,“ uzavrel predseda JUPIE Banská Bystrica, o.z. Peter Lihan.