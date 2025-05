Srdciar odohral za treťoligistu dvesto zápasov. Môže byť inšpiráciou, chváli ho tréner

„Je to ťažké, ale keď človek chce, všetko sa dá. Idem skôr do práce, aby som stihol tréning. Pracujem desať-jedenásť hodín denne a utekám na štadión,“ opísal svoju dennú rutinu 38-ročný srdciar.

Mrzelo ho, že dvojstý zápas neoslávil bodovým ziskom. „Momentálne sa to na nás valí, dostávame góly asi zo všetkého. Škoda, lebo body nezískavame, hoci herne je to okej,“ vravel kapitán na margo zápasu v Spišskej Novej Vsi.

„Vedeli sme, že Vranov bude hrať kombinačný futbal, akurát sme na ňu nereagovali až tak dobre ako v zápase so Sláviou TU Košice. Vtedy sa nám to darilo eliminovať, dobre sme dostupovali, kým s Vranovom to bolo slabšie,“ vravel.

Na jeseň jeho mužstvo vyhralo vo Vranove vysoko 5:1. „Vtedy sme súpera vybrejkovali, z každého protiútoku mali nájazd na bránu. Myslím si, že aj Roman sa z toho zápasu poučil,“ skonštatoval Janečka, ktorý sa s trénerom Vranova dobre pozná, svojho času boli spoluhráči v Rimavskej Sobote.

„Vranov už nehral taký úplne naivný futbal smerom dopredu, ale kombinačne hral fakt dobre a nám sa nedarilo dobre presovať. Rátajú sa však body,“ doplnil.

Spišská Nová Ves vďaka trom bodom poskočila na tretie miesto tabuľky. „Nepreceňujeme to, lebo sa to rýchlo môže zmeniť. V stredu ideme do Sniny. Tá má podľa mňa momentálne najkvalitnejšie mužstvo v tretej lige. Nemáme čo stratiť, ideme si to s nimi tam férovo rozdať,“ uzavrel kouč Spišskej Novej Vsi.

Tabuľka III. ligy Východ