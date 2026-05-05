Tragédia v Himalájach. Pod sedemtisícovkou prišiel o život český horolezec

David Roubínek
David Roubínek
ČTK|5. máj 2026 o 23:33
Zomrel na následky opuchu pľúc.

Pri zostupe z tábora C3 na nepálskej strane hory Makalu II zomrel v pondelok český horolezec David Roubínek. Na facebooku to oznámila cestovná kancelária Expedition Club, ktorá výpravu organizuje.

Kancelária v krátkom príspevku uviedla, že muž zomrel s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku opuchu pľúc.

Ostatní členovia expedície sú podľa nej v bezpečí v základnom tábore BC, prípadne v tábore ABC.

Sedemčlenná výprava sa snažila o výstup alpským štýlom, teda bez podporného tímu. Horolezec podľa nepálskeho serveru The Himalayan Times zomrel v nadmorskej výške približne 7200 metrov, pričom pokračujú snahy o vyzdvihnutie jeho tela.

Podľa stránok Expedition Club sa mali niektorí členovia výpravy usilovať o dosiahnutie vrcholu Makalu II (7678 m), pričom malo ísť o český a slovenský prvovýstup.

Ďalší členovia mali vystúpiť na známejší vrchol Makalu (8485 m).

