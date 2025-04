Kto nevidel, neuverí. Hostia mohli vyhrávať 6:0, no zvíťazili domáci rozdielom triedy

Hostia v prvom polčase dominovali a mali obrovské šance, no domáci napokon vyhrali 3:0 .

"Absolútne sme si nezaslúžili prehrať. S takýmto výkonom sme mali vyhrávať po polčase minimálne 3:0. Ale zlyhali sme vo finálnej fáze a futbal sa hrá na góly. Veľmi nás to mrzí," vravel tréner hostí Roman Lazúr.

Domáci v prvom polčase poľahky strácali lopty a hostia tak mohli útočiť do nezorganizovanej obrany. Mali voľné priestory a predvádzali krásne akcie - až na to zakončenie.

"Od domácich som očakával oveľa väčšiu kvalitu. Nastúpili za nich piati ligoví hráči a vôbec to nebolo vidieť. Mali sme veľmi dobré gólové príležitosti a štandardné situácie. Vychádzala nám prechodové fázy, mali sme veľa hráčov v boxe. Ale asi sme si vybrali zlé rozhodnutia a veľmi ma to mrzí a štve," doplnil Lazúr.

Napriek obrovskej prevahe hostí sa Poprad asi z jedinej akcie ujal vedenia ešte pred prestávkou, chybu Vranova využil Peter Juritka.

"Stále hovorím, že ak sa vo futbale dostanete na nejakú vlnu, začne sa vám dariť, tak ide s tým aj to šťastie. Ak by sme boli v nejakom bahne, tak by už po polčase bol stav 0:6," vravel Mihalík.

Cez prestávku vystriedal dvoch hráčov, hoci podľa jeho slov niektorí boli zrelí na striedanie už v prvom polčase.

Futbal berie i dáva

Lazúr v kabíne nezvýšil hlas. "Nechcel som do toho vstupovať, nechal som chalanom päť minút, oni si vedia povedať svoje. Nebolo treba nič meniť, herný prejav bol dobrý, vychádzali nám veci. Zlyhali sme iba v zakončení a to je o tom, správne sa rozhodnúť v danom momente. Tentoraz nám futbal vzal. Boli zápasy, kedy nám dal," skonštatoval tréner Vranova.

Poprad v úvode druhého polčasu po ďalšej strate lopty a rýchlej akcii zvýšil na 2:0, po prihrávke Juritku hlavičkoval Etoundi a lopta sa od žrde odrazila do bránky.