Predtým zahodili aj nemožné. Tradičný klub dal v tretej lige súperovi desať gólov

V 30. kole si to napokon odskákala Jednota Bánová, ktorú žlto-čierni poslali domov s debaklom 10:1 .

„Konečne sme odohrali taký zápas, že do čoho sme pomaly kopli, to skončilo v sieti,“ doplnil kouč.

Dvojciferný výsledok je v tretej lige raritou. Odkedy sa súťaž hrá vo formáte dvoch skupín Východ a Západ, teda za posledné tri sezóny, sa predtým zrodil iba raz.

V ročníku 2022/2023 zdolala v skupine Východ Snina Giraltovce tiež 10:1.

„Nemyslím si, že Bánová bola úplne najslabším súperom. Hru hostí ovplyvnili aj absencie. Napriek tomu chceli hrať, neboli tímom, ktorý sa len postaví pred vlastnú šestnástku a chce len brániť. Bolo sympatické, že chceli hrať a nám to vyhovovalo,“ poznamenal na margo súpera Štellár.

„V predchádzajúcich zápasoch sme zahodili aj nemožné, teraz nám to konečne padlo. Trochu mi je aj ľúto súpera, ale tušil som, že po sérii zlých výsledkov si to niekto odskáče. Vyšlo to na Bánovú,“ vravel tréner Interu.