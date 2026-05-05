Žilinu spasil striedajúci mladík. S Michalovcami zviedla nečakanú prestrelku

Niké liga - 8. kolo skupiny o titul
MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (2:2)
Góly: 5: Bzdyl, 18. Jakubech (vlastný), 74. Kóša - 4. Taylor-Hart, 10. Ahl
Rozhodovali: Glova - Pacák, Hrebeňár, ŽK: Taylor-Hart (Mich.)
Diváci: 1049
MŠK Žilina: Sváček - Pališčák (46. Okál), Narimanidze, Bari - Hranica, Káčer (C) (46. Svoboda), Adang, Bzdyl - M. Faško (79. Szánthó), Roginič (73. Kóša), Juliš (62. Iľko)
MFK Zemplín: Jakubech - Park, Dzotsenidze, Volanakis - Čurma, Bednár (C) (62. Kalemi), Cottrell (62. Zubairu), Lemishko (82. Theofanopoulos) - Brosnan (62. Walczak), Ahl, Taylor-Hart (73. Ramos).
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v dohrávke 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul nad Zemplínom Michalovce 3:2.
O dôležitom triumfe „šošonov" rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Kóša.
Ak niekto v Žiline zmeškal úvod zápasu, tak prišiel o veľa. Už v 5. minúte bolo 1:1, pretože najskôr Taylor-Hart preloboval Sváčeka a z následnej akcie Bzdyl po krásnom sóle cez troch obrancov prestrelil Jakubecha.
Divoký úvod pokračoval, v 10. minúte hostia vymysleli krásnu kombinačnú akciu, na ktorej konci bol Hugo Ahl a znovu dostal MFK Zemplín do vedenia.
Zápas otvorených obrán pokračoval, o osem minút rohový kop Žiliny zakončoval pri pravej žrdi akrobaticky Narimanidze a Jakubech si dal smolný vlastný gól.
Druhý polčas patril prevažne Žilinčanom, no tí dlho zahadzovali šancu za šancou. Postupne neuspeli Iľko, Faško a ani Roginič.
Gólové šťastie však prinieslo Žilinčanom striedanie, v 74. minúte Adang narysoval presnú kolmicu medzi obrancov pre Františka Kóšu a ten necelú minútu po svojom príchode na trávnik rozhodol o víťazstve Žiliny nad Michalovcami v pomere 3:2.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Tréner hostí zápas zhodnotil dobre a trefne. V prvom polčase boli dobré ofenzívne veci na oboch stranách, ale bolo veľa chýb v obrane. Intenzita zápasu by však mala byť väčšia, rovnako tak aj kulisa. Druhý polčas bol už lepší. Verím, že vďaka tejto výhre ešte zabojujeme o pódium v Niké lige, ideme do Trnavy a chceme vyhrať."
Anton Šoltis, tréner MFK Michalovce: „V prvom rade chcem zablahoželať Žiline k výhre v Slovenskom pohári. Zápas mal svoju kvalitu z oboch strán. Druhý polčas sme však naskočili zle, súper využíval naše strany lôpt a bol lepší, využil jeden brejk. Za ten druhý polčas teda nie som s chlapcami spokojný, prechod do útoku bol pomalý a súper tak zaslúžene vyhral.“
František Kóša, strelec víťazného gólu Žiliny: „Je to veľmi príjemné, keď hneď po prvom dotyku po zranení dám za áčko gól. Samozrejme, že som dal už gól za béčko, ale to je predsa len iná súťaž. Potešilo ma to veľmi."
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: