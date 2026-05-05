Skalici sa darí, keď to najviac potrebuje. Zdolala Košice a natiahla víťaznú sériu

Hráči Skalice oslavujú gól (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. máj 2026 o 19:53
Záhoráci na domácej pôde triumfovali štvrtýkrát za sebou.

Niké liga - 8. kolo skupiny o udržanie sa

Skalica - Košice 3:1

Góly: 29. Šuver, 66. Daniel, 90+4. Šimko - 68. Čerepkai

Rozhodovali: Marhefka - Hrmo, Kuba, ŽK: Daniel (Skalica)

Diváci: 1650

Skalica: Junas - Suľa, Ujlaky, Šuver, Morong - Nagy (76. Mášik) - Daniel (90+1. Šimko), Bariš, Pudhorocký (76. Černek), Abdullahi - Potočný (59. Onyedika)

Košice: Dabrowski - Kakay, Magda, Ďurko - Kovacs (46. Madleňák), Lichý (69. Metu), Dimun, Lukačevič - Miljanič (83. Gallovič) - Rehuš (46. Čerepkai), Polča (46. Sovič)

Futbalisti MFK Skalica zdolali v zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice 3:1.

Skaličania získali dôležité tri body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa v tabuľke posunuli na deviate miesto a pred posledným Prešovom majú dve kolá pred koncom sezóny päťbodový náskok.

Košice po neúspechu vo finále Slovenského pohára zaváhali aj v lige, no zostávajú na siedmej priečke.

Prvú šancu duelu mali Košičania, no Miljanič neskóroval zo samostatného úniku na Junasa.

Následne prebrali iniciatívu domáci, ktorí išli do vedenia v 29. minúte, keď sa nožničkami v šestnástke prezentoval Šuver. Aj úvod druhého polčasu vyšiel lepšie Košiciam, ale zakončenia Soviča a Kakaya v sieti neskončili.

Naopak, opäť udrela Skalica, keď Kakay stratil loptu pred vlastným pokutovým územím a jeho chybu potrestal Daniel. Hostí vrátil do zápasu Čerepkai, ktorý si nabehol za obranu Záhorákov a znížil na 1:2.

V nadstavenom čase druhého dejstva však ešte Skalica pridala definitívu, keď striedajúci Šimko dorazil loptu za Dabrowského chrbát.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
30
11
5
14
40:51
38
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
