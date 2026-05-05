Skalici sa darí, keď to najviac potrebuje. Zdolala Košice a natiahla víťaznú sériu

Niké liga - 8. kolo skupiny o udržanie sa
Skalica - Košice 3:1
Góly: 29. Šuver, 66. Daniel, 90+4. Šimko - 68. Čerepkai
Rozhodovali: Marhefka - Hrmo, Kuba, ŽK: Daniel (Skalica)
Diváci: 1650
Skalica: Junas - Suľa, Ujlaky, Šuver, Morong - Nagy (76. Mášik) - Daniel (90+1. Šimko), Bariš, Pudhorocký (76. Černek), Abdullahi - Potočný (59. Onyedika)
Košice: Dabrowski - Kakay, Magda, Ďurko - Kovacs (46. Madleňák), Lichý (69. Metu), Dimun, Lukačevič - Miljanič (83. Gallovič) - Rehuš (46. Čerepkai), Polča (46. Sovič)
Futbalisti MFK Skalica zdolali v zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice 3:1.
Skaličania získali dôležité tri body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa v tabuľke posunuli na deviate miesto a pred posledným Prešovom majú dve kolá pred koncom sezóny päťbodový náskok.
Košice po neúspechu vo finále Slovenského pohára zaváhali aj v lige, no zostávajú na siedmej priečke.
Prvú šancu duelu mali Košičania, no Miljanič neskóroval zo samostatného úniku na Junasa.
Následne prebrali iniciatívu domáci, ktorí išli do vedenia v 29. minúte, keď sa nožničkami v šestnástke prezentoval Šuver. Aj úvod druhého polčasu vyšiel lepšie Košiciam, ale zakončenia Soviča a Kakaya v sieti neskončili.
Naopak, opäť udrela Skalica, keď Kakay stratil loptu pred vlastným pokutovým územím a jeho chybu potrestal Daniel. Hostí vrátil do zápasu Čerepkai, ktorý si nabehol za obranu Záhorákov a znížil na 1:2.
V nadstavenom čase druhého dejstva však ešte Skalica pridala definitívu, keď striedajúci Šimko dorazil loptu za Dabrowského chrbát.
