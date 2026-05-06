Tradičný klub chce dostať o súťaž vyššie. Každý chce poraziť tím, ako sme my, hovorí mladý hráč

Lokomotíva Košice je tradičný futbalový klub, ktorý vznikol v roku 1946. Tridsať rokov pôsobil v najvyšších súťažiach v Československu (25 sezón) a na Slovensku (5 sezón).
Najväčšie úspechy dosiahla Lokomotíva v pohárových súťažiach – Slovenský pohár vyhrala dvakrát a rovnako dvakrát triumfovala aj v Československom pohári. Predstavila sa tiež v Pohári UEFA i v Pohári víťazov pohárov.
Historicky najlepším strelcom Lokomotívy je Ladislav Józsa so 104 gólmi.
Medzi najznámejšie osobnosti klubu patrí Ján Kozák, ktorý odohral 55 reprezentačných zápasov, ďalej Stanislav Seman, František Kunzo, Pavol Biroš či Jozef Móder. Istý čas obliekali dres Lokomotívy aj Adolf Scherer a Viliam Schrojf.
Prišli však aj horšie časy. Po ligovom ročníku 2018/2019 sa Košičania po strate sponzora neprihlásili do druhej najvyššej súťaže a v nasledujúcej sezóne nastupovali až v piatej lige.
Situácia sa postupne stabilizovala a Lokomotíva sa krok za krokom posúvala do vyšších súťaží.
V súčasnosti pôsobí v 3. lige Východ. Po jesennej časti sezóny to so zástupcom krajského mesta nevyzeralo ideálne, no počas zimnej prestávky prišlo k výrazným zmenám a jarná časť už prináša pozitívnejší obraz. Košičania sa postupne vzďaľujú pásmu zostupu a ambície klubu do budúcnosti sú opäť vysoké.
ERVÍN MATTA (25 ) je hráčom LOKY, s ktorým sme sa rozprávali nielen o jeho kariére, ale aj o tom, ako to dnes v Lokomotíve vyzerá.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Moja futbalová kariéra sa začala presne tam, kde sa nachádza náš súčasný domovský stánok Lokomotívy, teda v Čermeli. Ako šesťročný som tam prišiel s otcom a začal som trénovať v MFK Košice. Postupne som prešiel kategóriami od U6 až po U17.
Následne som prestúpil do FK Senica, kde som dokončil dorastenecký vek. Potom prišiel návrat do Košíc, tentoraz do druholigového FC Košice, kde som strávil rok a pol.
Pre menšiu zápasovú vyťaženosť som odišiel na hosťovanie do Trebišova, kde som prežil krásnych tri a pol roka. Po nešťastnom konci mužského futbalu v Trebišove som sa presunul do Starej Ľubovne, ktorá bola nováčikom druhej ligy. Momentálne pôsobím v Lokomotíve Košice.
Ktorý zápas z pohľadu mužstva považujete za najhorší a ktorý za najlepší?
Ako mužstvo sme podľa mňa najhorší zápas odohrali v Medzeve, kde sme nepodali dobrý výkon. Súper sa bránil a my sme sa nevedeli presadiť, napokon sme remízu zachraňovali až v 88. minúte.
Najlepší výkon sme predviedli nedávno proti Humennému. Ak by som nebral do úvahy posledných 15 minút, bol to veľmi dobrý zápas, no futbal sa hrá 90 minút, takže pocity sú zmiešané. Spomenul by som aj náš prvý zápas proti Lipanom, ktorý sme vyhrali 4:1.
Aké sú ciele klubu?
Cieľom Lokomotívy v tejto sezóne je hrať atraktívny futbal, ktorý priláka do Čermeľa viac divákov a zviditeľní klub.
Chceme dosahovať výsledky hodné mena Lokomotíva a zároveň vyskladať káder na ďalšiu sezónu tak, aby sme bojovali o čo najvyššie priečky.
Aké sú vaše osobné ciele?
Z osobného hľadiska sa chcem stále zlepšovať. Mám 25 rokov, čo nie je veľa, a stále sa učím. Zároveň som už vo fáze, keď viem pomôcť aj mladším hráčom a svojimi skúsenosťami byť prospešný pre Lokomotívu.
Mojím dlhodobým cieľom bolo zahrať si najvyššiu súťaž, čo sa mi zatiaľ nepodarilo. Musíme však ísť postupne. Najbližším osobným cieľom je postúpiť s Lokomotívou Košice do druhej ligy.
Ako hodnotíte úroveň tretej ligy?
Po reorganizácii možno úroveň mierne klesla, no ťažko to objektívne hodnotiť, keďže som tretiu ligu predtým nehral.
Každopádne viem povedať, že to určite nie je jednoduchá súťaž. Každý chce poraziť tím, akým je Lokomotíva, najmä teraz, keď sa nám relatívne darí.