ONLINE: MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 8. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 8. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
05.05.2026 o 18:00
8. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Rozhodca: Glova – Pacák, Hrebeňár.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 8. kola nadstavby futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina na domácom trávniku privítajú hráčov MFK Zemplín Michalovce. Zápas sa pod Dubňom začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 49 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa prehrali v Dunajskej Strede s DAC 1:3 (gól MŠK Ďatko). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 14 gólov. V minulom týždni získali Žilinčania Slovnaft Cup, keď vo finále na domácom trávniku porazili FC Košice 3:1.
Michalovciam patrí v tabuľke Niké ligy šieste miesto so ziskom 38 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Antona Šoltisa prehrali na domácom trávniku s Podbrezovou 1:2 (gól Zemplína Volanakis). Najlepším strelcom tímu je Hugo Ahl, ktorý má na svojom konte osem gólov.
Zápas sa pod Dubňom začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body