Hral za Prešov, teraz žiari na dedine. Rodina je na prvom mieste, vraví

PREŠOV. Svojou individuálnou kvalitou a technickým vybavením vyčnieva nad ostatných. Góly strieľa na počkanie. Najlepším strelcom bol už v minulej sezóne V. ligy Sever VsFZ. Teraz je Lukáš Makara blízko obhajoby kráľa strelcov.

Uprednostňuje prácu v stavebníctve V aktuálnej sezóne nasúkal v drese OFK Marhaň-Koprivnica 22 gólov, čím vyrovnal minuloročný rekord. Hoci mu to strelecky padá a evidentne prevýšil piatu najvyššiu súťaž, do lepšej ligy ho to neťahá. „Mám rodinu, deti, ktoré musím zabezpečiť. Dnes je to na Slovensku veľmi ťažké, preto pred futbalom uprednostňujem prácu v stavebníctve. Rodina je na prvom mieste, futbal hrám len pre zábavu,“ pre Sportnet prezradil bývalý futbalista Tatrana Prešov Lukáš Makara.

Hoci ho to stále láka vyskúšať si profesionálnu súťaž, nikde sa netlačí. „Všetci vieme, ako to na Slovensku funguje. Možno na západe hráči dostanú viac, ale tu na východe ťažko. Ak by som vymenil futbal za robotu, to by musela byť ozaj dobrá ponuka. Hrať tretiu ligu za pár eur a trénovať každý deň, to mi nedáva zmysel,“ dodal 29-ročný útočník.

Krásny gól z priameho kopu Cez víkend zaznamenal v zápase OFK Marhaň-Koprivnica - OFK Tatran Bystré (4:3) hetrik. Ukážkový bol najmä jeho zásah z priameho kopu na 2:3. „Jeden z najkrajších gólov v mojej kariére. Predsa, veľa som ich z priamych kopov nedal,“ prezradil Makara. Rutinérsky priamy kop kandiduje v ankete Gól roka 2025 na Futbalnete. „Poznám tú súťaž veľmi dobre, sledujem ju na internete. Som rád, že budem jej súčasťou. Vnímam to pozitívne,“ nadšene dodal. VIDEO: Lukáš Makara kandiduje v súťaži Gól roka 2025

Po jeho gólovom zásahu zo 75. minúte domáci zabrali a v poslednej štvrťhodine stav otočili na 4:3. Krásny gól pre nich veľký impulz. „Konečne sme vyhrali, potrebovali sme to ako soľ. Pretože máme momentálne problém s počtami, minule nás bolo presne jedenásť a so mnou v útoku bol náhradný brankár,“ prezradil s tým, že viacerí hráči OFK Marhaň-Koprivnica sú zranení, jeden si nedávno zlomil nohu.

Zo siedmej do druhej ligy OFK Marhaň-Koprivnica je aktuálne na deviatom mieste tabuľky. Zo súťaže nevypadne, no ani z nej nepostúpi. „O všetkom je rozhodnuté, no stále je o čo hrať, chceme skončiť čo najvyššie. V ďalšom kole hráme v Kendiciach, ktoré sme ako jediní dokázali zdolať. Bude to preto zaujímavé,“ pousmial sa. Lukáš Makara je na východe pomerne známa persóna. Na začiatku kariéry prestúpili zo siedmoligového klubu TJ Budovateľ Žehňa až do druhej ligy, čo je veľká rarita. Mal vtedy len šestnásť rokov. „So Žehňou sme vyhrali siedmu ligu a postúpili sme do šiestej. Je to už dosť dlhá doba, všimol si ma vtedy tréner Jozef Kostelník, ktorý mi ako mladému chlapcovi dal šancu v druholigovom tíme.

Bol to najväčší úspech mojej kariéry. Bolo to extrémne, skutočne obrovský skok, no za mesiac som si zvykol na vyššie tempo i tréningovú záťaž,“ zaspomínal.

Lukáš Makara v drese Prešova v zápase proti Pohroniu. (Autor: archív - LM)

Gól ako 16-ročný V druhej lige sa presadil aj strelecky. Bolo to v zápase proti Rimavskej Sobote, proti ktorej upravoval na 2:0. Prešovčania vtedy zvíťazili 5:0. „Boli to neopísateľné pocity. Keď 16-ročný chalan strelí gól v druhej lige, je to niečo výnimočné. Škoda, že po sezóne tréner Kostelník skončil a klub so mnou nepredĺžil zmluvu. Vtedy to nebolo ako dnes, že manažér vám vybaví zmluvu a idete ďalej do iného klubu. Ja som nedostal žiadnu profesionálnu ponuku, preto som odišiel do Plavnice, ktorá vtedy hrala tretiu ligu. Darilo sa mi, za polroka som strelil dvanásť gólov. Stále to však neprinášalo ovocie. Prestúpil som tak do iného treťoligového tímu TJ Rozvoj Pušovce, no bola to najväčšia chyba v mojej kariére. Prestalo sa mi strelecky dariť a už to nebolo ako predtým,“ rozrozprával sa.

Bývalý hráč Prešova sa teší, že Tatran v tejto sezóne na tretí pokus vyhral druhú ligu a postúpil do najvyššej súťaže. „Konečne,“ povzdychol si a pokračoval: „Prešov z pohľadu histórie patrí do Niké ligy. Hoci tam už nehrám, stále mu držím palce a budem mu fandiť. Prvý zápas v novej sezóne odohrajú víťaz druhej ligy proti víťazovi prvej ligy, teda Prešov a Slovan. Určite sa na to stretnutie pôjdem pozrieť. Dúfam, že bude plný štadión.“ A komu venuje krásny gól z priameho kopu? „Svojej manželke a deťom,“ uzavrel Lukáš Makara, kandidát na Gól roka 2025.

Tabuľka V. ligy Sever VsFZ