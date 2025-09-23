    Tromi gólmi zostrelil rezervu, teraz si verí aj na áčko DAC. Moja kniha je otvorená, vraví Zsigmond

    Futbalisti Gabčíkova.
    Futbalisti Gabčíkova. (Autor: ŠK 1923 - facebook)
    Ivan Mriška|23. sep 2025 o 10:30
    Slovnaft Cup ponúkne ďalší zaujímavý zápas.

    GABČÍKOVO. Jeho futbalový príbeh je zaujímavý. Odchovanec Slovana Bratislava hral až štvrtú ligu za Gabčíkovo, no i tak sa mu podarilo zaujať zástupcu najvyššej českej súťaže.

    FK Teplice mu ponúkli profesionálnu zmluvu a v jej drese i skóroval.

    Veci sa dejú rýchlo

    Pre opakujúce sa zdravotné problémy sa však Kevin Zsigmond pred sezónou vrátil späť do Gabčíkova, kde sa chce vrátiť do starej formy.

    „Vo futbale sa dejú veci rýchlo. Verím, že som nepovedal posledné slovo,“ pre Sportnet vyhlásil 27-ročný kanonier.

    V aktuálnej sezóne strelil v deviatich zápasoch osem gólov. Cez víkend zostrelil hetrikom rezervu Dunajskej Stredy, vďaka čomu vyhral nováčik 3:2.

    „Cítim sa veľmi dobre. Ako mužstvo sme podali dobrý výkon a vyhrať sme mohli aj vyšším rozdielom,“ dodal.

    Zas proti DAC

    Futbalisti Gabčíkova sa ocitli v zaujímavej situácii. Cez víkend hostili rezervu DAC a cez týždeň privítajú áčko účastníka Niké ligy. V rámci pohárovej súťaže Slovnaft Cup.

    „Keď som dal tri góly béčku, mohol by tom dať aj áčku,“ pousmial sa Zsigmond a pokračoval:

    „Samozrejme, že si uvedomujeme, kto proti nám stojí. O to však máme väčšiu motiváciu, pretože 80 percent nášho mužstva vyrastalo alebo prešlo DAC. Aj preto sa chceme ukázať a uvidíme, ako to dopadne.“

    Úvodný výkop je na programe v stredu 24. septembra o 16:00 h.

    „Pozrime sa, aký chvíľkový zázrak dokázali Trstice. Favoritom je DAC, no my sa pokúsime prekvapiť.

    Pohárové zápasy sú špecifické, lopta je guľatá, preto možné je všetko,“ tvrdí.

    Bude to iný zápas

    Gabčíkovo proti Dunajskej Strede v pohári už hralo. V roku 2023 jej v Slovnaft Cupe podľahlo 1:5.

    „Dnes máme kvalitnejší káder a hráme vyššiu súťaž, preto očakávam iný zápas.

    Určite nebudeme stáť len v bloku a čakať na chybu súpera. Chceme hrať aktívny futbal a podať kvalitný výkon.

    Naše percentuálne šance na úspech sú teraz oveľa vyššie,“ tvrdí Zsigmond.

    Zaujímavosťou je, že o futbalistu Gabčíkova mala v lete záujem práve Dunajská Streda, za ktorú sa mal rozohrať v béčku. A potom by bol možný jeho príchod do áčka.

    Nakoniec sa proti nej predstaví v pohári.

    „Je to pre mňa špecifická situácia, rovnako ako pre chalanov, ktorí tam vyrastali. Život prináša rôzne situácie a asi to tak malo byť, že mi prestup do DAC z rôznych dôvodov nevyšiel.

    Som rád, že béčku som cez víkend strelil tri góly a teraz sa o gólový zápis pokúsim aj proti áčku,“ netají sa.

    Chce hrať aj v Niké lige

    I keď mu jeho angažmán v Tepliciach nevyšlo, naďalej tvrdo pracuje. Po najvyššej českej súťaži chce okúsiť aj tú slovenskú.

    „Moja kniha je stále otvorená. V stredu hráme proti DAC a možno ma bude sledovať viac ľudí. Ja však na seba tlak nerobím, v prvom rade si užívam každý tréning, zápas a uvidíme, čo príde.

    Osobne si už plány nerobím, čo si ma má nájsť si ma nájde. Keď aj na druhej strane sveta,“ uzavrel futbalista Gabčíkova a bývalý hráč FK Teplice Kevin Zsigmond.

      Fotka zo zápasu Bardejov - Geča.
      Fotka zo zápasu Bardejov - Geča.
      Jeden nováčik bojuje o postup, druhý o zotrvanie. Vysoké požiadavky sú kladené na favorita
      Peter Cingeldnes 11:00
