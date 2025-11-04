VIDEO: Útočníci Realu ostali v Liverpoole bezradní. Bayern ovládol šláger v Paríži

BRATISLAVA. Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v jednom zo šlágrov 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov nad Realom Madrid 1:0 gólom Alexisa Mac Allistera zo 61. minúty.
V ďalšom ťaháku utorňajšieho programu uspel Bayern Mníchov na ihrisku Paríža Saint-Germain 2:1.
Bavorov dvoma gólmi potiahol Luis Diaz, ktorý videl v závere prvého dejstva aj červenú kartu.
Mníchovčania pridali 16. súťažný triumf za sebou a s 12 bodmi sú na čele LM. Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zdolalo Union Saint-Gilloise 3:1.
Večerný program štvrtého kola ponúkol hneď dva šlágre. Ten najväčší vzhľadom na formu tímov sledovali diváci v parížskom Parku princov.
Domáci obhajcovia trofeje boli poslední, kto zdolal svojho utorkového súpera Bayern Mníchov.
Stalo sa tak 5. júla vo štvrťfinále MS klubov FIFA, odvtedy Bavori nenašli premožiteľa v žiadnom z 15 súťažných vystúpení prebiehajúcej sezóny.
VIDEO: Faul Luisa Diaza
Mníchovčania potvrdili svoju skvelú formu hneď v úvode duelu, keď v 4. minúte umlčal domáce publikum gólom kolumbijský útočník Luis Diaz.
Ten sa dostal k lopte po tom, čo jeho spoluhráč Michael Olise mieril tiesnený obrancom v úniku len do brankára Lucasa Chevaliera.
Hrdina šiel do šatne predčasne
Parížania pôsobili zakríknuto, no udreli hneď pri svojej prvej príležitosti. V krkolomnej pozícii dokázal usmerniť loptu do siete z hranice malého vápna Ousmane Dembele.
Gól však neplatil pre ofsajdové postavenie, navyše po verdikte zamieril držiteľ Zlatej lopty priamo do šatne a na ihrisku ho nahradil v 25. minúte Lee Kang-in.
Dembele trápili zdravotné problémy od polovice septembra viac ako mesiac. V uplynulých štyroch dueloch trikrát naskočil na menšiu porciu z lavičky a o jeho pripravenosti sa špekulovalo aj pred šlágrom proti Bayernu.
VIDEO: Luis Diaz a jeho gól
Po polhodine hry sa problémy PSG ešte prehĺbili, keď pridal Diaz svoj druhý gól po chybe domáceho kapitána Marquinhosa.
Od rozdielu triedy už po prvom dejstve zachránil Paríž iba ofsajdový verdikt po zakončení Josipa Stanišiča. O zápletku sa postaral v nadstavení Diaz, ktorý nešetrne sklzom poslal k zemi Aschrafa Hakimiho.
Noha marockého krajného obrancu sa ocitla v nepríjemnej polohe a znemožnila mu pokračovať v stretnutí. Dohral aj Diaz, ktorý videl najskôr žltú kartu, VAR ju však zmenil na červenú.
Po zmene strán sa očakávalo obliehanie hosťujúcej brány s dlhým držaním lopty na strane PSG.
Mužstvo trénera Luisa Enriqueho sa dočkalo aj kontaktného gólu, keď v 74. minúte zakončil center Lee Kang-ina volejom striedajúci Joao Neves.
Rovnaký hráč bol blízko k vyrovnaniu približne o šesť minút neskôr, jeho hlavičkový pokus však preletel popri bráne Manuela Neuera, ktorý držal družinu Vincenta Kompanyho nad vodou.
Bayern čelil v druhej časti hry ôsmym streleckým pokusom do priestoru brány, napokon však v Parku princov triumfoval tretíkrát za sebou.
Real sa trápil v útoku
Šesť streleckých pokusov v prvom polčase do priestoru oboch brán neprinieslo zmenu na Anfielde, kde Liverpool hostil Real Madrid.
Tutovku spálil v 27. minúte domáci Dominik Szoboszlai, ktorý z hranice bieleho bodu nastrelil len nohu hosťujúceho brankára Thibauta Courtoisa.
Strela maďarského stredopoliara o päť minút neskôr zastavil rukou Aurelien Tchouameni v pokutovom území, hra sa na niekoľko minút prerušila, no vytúžená penalta v prospech „The Reds“ neprišla.
Gól nepriniesol ani strelecký pokus Judea Bellinghama na opačnej strane v závere polčasu.
VIDEO: Alexis Mac Allister a jeho gól
Liverpoolčania nastúpili aktívnejšie po zmene strán a odmenou im bol gól po štandardnej situácii.
Priamy kop z kopačky Szoboszlaia nasmeroval hlavou do brány Alex Mac Allister - 1:0.
Na začiatku záverečnej desaťminútovky naskočil do hry v drese Realu aj Trent Alexander-Arnold, ktorý prišiel do „bieleho baletu“ práve z Liverpoolu, čo mu dali domáci priaznivci pocítiť piskotom pri nástupe a bučaním pri každom dotyku s loptou.
Real sa už k vyloženej šanci nedostal a po šiestich súťažných víťazstvách sa musel skloniť pred úradujúcim majstrom Premier League.
Nechýbal Hancko
Slovenskú stopu mal duel medzi Atleticom Madrid a belgickým Unionom. V základnej zostave „Los Colchoneros“ nechýbal slovenský obranca Hancko, ktorý mal plnú minutáž.
Za trojbodovým ziskom nasmeroval Madridčanov v 39. minúte argentínsky zakončovateľ Julian Alvarez, v 72. minúte navýšil vedenie Connor Gallagher.
Komplikácie síce priniesol gól Rossa Sykesa, domáci si však triumf postrážili a gólom ho v nadstavení druhého polčasu poistil striedajúci Marcos Llorente.
Bez prehry je po štyroch kolách anglický Tottenham Hospur. „Kohúti“ po góloch Brennana Johnsona a Wilsona Odoberta viedli rozdielom dvoch gólov a problémy im nespôsobilo ani Johnsonovo vylúčenie v 55. minúte.
Londýnčania v oslabení ešte dvakrát skórovali, v priebehu necelých troch minút sa presadili Micky van de Ven a Joao Palhinha.
Naopak, na prvý trojbodový zisk čakajú ďalej hráči Juventusu Turín. Pod vedením nového kouča Luciana Spallettiho zaznamenali tretiu remízu, iba s deľbou bodov sa tentoraz musela uspokojiť „stará dáma“ v súboji so Sportingom Lisabon (1:1).
4. kolo Ligy majstrov - utorok, 4. november
Atlético Madrid - Royale Union 3:1 (1:0)
Góly: 39. Alvarez, 72. Gallagher, 90+6. Llorente - 80. Sykes
/D. Hancko (Atlético) odohral celý zápas/
Bodö/Glimt - AS Monaco 0:1 (0:1)
Gól: 43. Balogun
ČK: 81. Gundersen (Bodö/Glimt)
Juventus Turín - Sporting Lisabon 1:1 (1:1)
Góly: 34. Vlahovič - 12. Araujo
Liverpool FC - Real Madrid 1:0 (0:0)
Gól: 61. Mac Allister
Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven 1:1 (1:0)
Góly: 17. Martins - 90+3. Pepi
Paríž St. Germain - Bayern Mníchov 1:2 (0:2)
Góly: 74. Neves - 4., 32. Diaz
ČK: 45+7. Diaz
Tottenham Hotspur - FC Kodaň 4:0 (1:0)
Góly: 19. Johnson, 51. Odobert, 54. van de Ven, 67. Palhinha
ČK: 55. Johnson (Tottenham)
SK Slavia Praha - Arsenal FC 0:3 (0:1)
Góly: 32. Saka (z 11 m), 46., 68. Merino
/E. Prekop (Slavia) na lavičke náhradníkov/
SSC Neapol - Eintracht Frankfurt 0:0
/S. Lobotka (Neapol) hral do 74. minúty/