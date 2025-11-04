ONLINE: Atlético Madrid - Royale Union St-Gilloise dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

MADRID. Futbalisti tímov Atlético Madrid a Royale Union St-Gilloise dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne Metropolitano. V drese domácich by mal nastúpiť aj slovenský obranca Dávid Hancko.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Royale Union St-Gilloise (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
04.11.2025 o 21:00
4. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Saint-Gilloise
Prehľad
Rozhodca: Eskas (NOR).
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 4. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Atlético Madrid a Royale Union St-Gilloise.
Atlético dokázalo zvíťaziť iba v jedinom zápase Ligy majstrov, keď si poradilo s Frankfurtom jednoznačne 5:1. Naopak však zaznamenalo aj porážky – s Liverpoolom 2:3 a Arsenalom 0:4. Madrid sa na dnešný zápas naladil ligovou výhrou 3:0 so Sevillou, pričom v základnej zostave nastúpil aj slovenský obranca Dávid Hancko.
St-Gilloise odštartovali svoju púť v Lige majstrov historicky prvým víťazstvom proti PSV, ktoré zdolalo 3:1. Následne však utrpelo hneď dve porážky 0:4 – proti Newcastlu a Interu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.