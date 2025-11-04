ONLINE: Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

PARÍŽ. Futbalisti tímov Paríž Saint-Germain a Bayern Mníchov dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Ďalší šláger utorkového programu sa odohrá v Parku Princov.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
04.11.2025 o 21:00
4. kolo
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bayern
Prehľad
Rozhodca: Mariani – Alassio, Tegoni.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu Ligy majstrov medzi Paríž Saint-Germain a Bayernom Mníchov.
PSG zatiaľ v Lige majstrov dominuje a so skóre 13:3 je na prvom mieste v tabuľke. V Ligue 1 už PSG stratilo pár bodov, ale napriek tomu vedú francúzsku ligu o 2 body pred Marseille.
Bayern Mníchov dýcha PSG a so skóre 12:3 sú na druhom mieste v tabuľke. V Bundeslige ešte Mníchovčania nestratili bod a s prehľadom kraľujú tabuľke.
PSG sa v Parku Princov v Lige majstrov proti Bayernu nedarí, keď ich naposledy doma porazili ešte v roku 2017.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.