ONLINE: Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. nov 2025 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov.

PARÍŽ. Futbalisti tímov Paríž Saint-Germain a Bayern Mníchov dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Ďalší šláger utorkového programu sa odohrá v Parku Princov.

ONLINE PRENOS: Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
04.11.2025 o 21:00
4. kolo
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bayern
Rozhodca: Mariani – Alassio, Tegoni.
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu Ligy majstrov medzi Paríž Saint-Germain a Bayernom Mníchov.

PSG zatiaľ v Lige majstrov dominuje a so skóre 13:3 je na prvom mieste v tabuľke. V Ligue 1 už PSG stratilo pár bodov, ale napriek tomu vedú francúzsku ligu o 2 body pred Marseille.

Bayern Mníchov dýcha PSG a so skóre 12:3 sú na druhom mieste v tabuľke. V Bundeslige ešte Mníchovčania nestratili bod a s prehľadom kraľujú tabuľke.

PSG sa v Parku Princov v Lige majstrov proti Bayernu nedarí, keď ich naposledy doma porazili ešte v roku 2017.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

