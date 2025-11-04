ONLINE: Liverpool FC - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

LIVERPOOL. Futbalisti tímov Liverpool FC a Real Madrid dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Šláger utorkového programu sa odohrá na štadióne Anfield.
ONLINE PRENOS: Liverpool FC - Real Madrid (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
04.11.2025 o 21:00
4. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Prehľad
Rozhodca: Kovács – Marica, Tunyogi.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu Ligy majstrov medzi Liverpool FC a Real Madrid.
Liverpool po dobrom štarte sezóny zažil v posledných zápasoch sklamanie, keď v predošlých 8 zápasoch až 6 krát prehrali. Jedna z tých prehier bola aj v Lige majstrov proti Galatasaryu, ale okrem toho majú 2 víťazstva a v tabuľke sú na 10. mieste.
Real Madrid je zatiaľ v Lige majstrov stopercentní a po 3 víťazstvach im patrí 5. miesto. Realu sa darí aj v La Lige, keď okrem 1 prehry majú len víťazstva a sú na čele ligy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.