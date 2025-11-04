VIDEO: Skrat hrdinu Bayernu Mníchov. Zariadil výhru, potom aj plač hviezdy Paríža

PARÍŽ. Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov na trávniku Parížu St. Germain 2:1.
O oba góly bavorov sa postaral kolumbijský útočník Luis Diaz ešte v prvom polčase šlágra.
V nadstavenom čase úvodného dejstva však prišiel z jeho strany skrat. Achraf Hakimi viedol loptu cez poliacu čiaru, keď sa Díaz zozadu rútil do súboja.
Pri kontakte sa Hakimiho ľavý členok nepríjemne podvrtol a ostal zakliesnený pod Diazovou nohou. Hakimi zostal ležať na zemi v bolestiach a musel byť vystriedaný.
VIDEO: Faul Luisa Diaza
Rozhodca pôvodne udelil žltú kartu, no po intervencii systému VAR a prezretí si incidentu na monitore zmenil svoje rozhodnutie a udelil Díazovi priamu červenú kartu za nebezpečnú hru a ohrozenie súpera a útočník odišiel do šatne.
Marocký futbalista musel takisto opustiť ihrisko, z trávnika odchádzal v slzách a nedokázal zaťažiť ľavú nohu.
VIDEO: Zostrih zápasu Paríž St. Germain - Bayern Mníchov
Hakimiho stav znepokojí aj fanúšikov, keďže do usporiadania Afrického pohára národov v Maroku zostáva len niečo vyše mesiaca.
Závažnosť jeho zranenia sa ešte len uvidí, ale 27-ročný hráč skončil v rebríčku Ballon d’Or šiesty a je kľúčovým hráčom pre klub aj krajinu.