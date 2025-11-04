VIDEO: Skrat hrdinu Bayernu Mníchov. Zariadil výhru, potom aj plač hviezdy Paríža

Luis Diaz fauluje Achrafa Hakimiho.
Luis Diaz fauluje Achrafa Hakimiho. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. nov 2025 o 23:18
ShareTweet0

Z trávniku odišiel ešte v prvom polčase.

PARÍŽ. Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov na trávniku Parížu St. Germain 2:1.

O oba góly bavorov sa postaral kolumbijský útočník Luis Diaz ešte v prvom polčase šlágra.

V nadstavenom čase úvodného dejstva však prišiel z jeho strany skrat. Achraf Hakimi viedol loptu cez poliacu čiaru, keď sa Díaz zozadu rútil do súboja.

Pri kontakte sa Hakimiho ľavý členok nepríjemne podvrtol a ostal zakliesnený pod Diazovou nohou. Hakimi zostal ležať na zemi v bolestiach a musel byť vystriedaný.

VIDEO: Faul Luisa Diaza

Rozhodca pôvodne udelil žltú kartu, no po intervencii systému VAR a prezretí si incidentu na monitore zmenil svoje rozhodnutie a udelil Díazovi priamu červenú kartu za nebezpečnú hru a ohrozenie súpera a útočník odišiel do šatne.

Marocký futbalista musel takisto opustiť ihrisko, z trávnika odchádzal v slzách a nedokázal zaťažiť ľavú nohu.

VIDEO: Zostrih zápasu Paríž St. Germain - Bayern Mníchov

Hakimiho stav znepokojí aj fanúšikov, keďže do usporiadania Afrického pohára národov v Maroku zostáva len niečo vyše mesiaca.

Závažnosť jeho zranenia sa ešte len uvidí, ale 27-ročný hráč skončil v rebríčku Ballon d’Or šiesty a je kľúčovým hráčom pre klub aj krajinu.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráč Neapola Stanislav Lobotka (vľavo) a Jonathan Burkardt.
    Hráč Neapola Stanislav Lobotka (vľavo) a Jonathan Burkardt.
    Spoľahlivý Lobotka šiel z ihriska totálne vyčerpaný. Aké signály dal trénerovi?
    Pavol Spál|ut 23:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»VIDEO: Skrat hrdinu Bayernu Mníchov. Zariadil výhru, potom aj plač hviezdy Paríža