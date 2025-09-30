Liverpool nečakane padol v Turecku, Atlético aj Bayern s vysokými výhrami

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpoolu prehrali v utorkovom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde Galatasaray Istanbul 0:1.
Prekvapenie prišlo aj na trávniku nórskeho Bodö/Glimt, ktoré remizovalo s Tottenhamom 2:2 a pri svojej premiérovej účasti v súťaži je stále bez prehry.
Zo Slovákov bol v hre len útočník Ivan Schranz, ktorého Slavia Praha nestačila na San Sire na Inter Miláno 0:3.
Jediný gól tureckého zástupcu strelil v 16. minúte útočník Victor Osimhen z pokutového kopu. Jeho tím si tak napravil chuť po prehre 1:5 na pôde Eintrachtu Frankfurt.
V 56. minúte striedal netypicky brankár, Brazílčan Alisson išiel dole pre zranenie a nahradil ho gruzínsky gólman Giorgi Mamardašvili.
V severskom Bodö vsietil oba góly domácich Jens Hauge po nepremenenej penalte spoluhráča Kaspera Högha. Bod pre favorita nakoniec „zachránil“ Jostein Gundersen, ktorý poslal loptu do vlastnej bránky.
Nórsky zástupca remizoval na úvod na trávniku Slavie Praha, na konte tak má dva body a patrí mu postupové 20. miesto.
VIDEO: Chyba brankára Slavie Praha
Vysoko 5:1 zdolalo Atletico Madrid nemeckého súpera Eintracht Frankfurt. Na lavičke chýbal suspendovaný tréner Diego Simenone a do hry nezasiahol slovenský obranca Dávid Hancko, no domáci vyhrávali už v polčase 3:0.
Gól do šatne vsietil Antoine Griezmann a pripísal si jubilejný dvestý zásah za klub.
Schranz nastúpil na San Sire v polčase namiesto Michala Sadíleka, po desiatich minútach na ihrisku dostal žltú kartu, no gólovo svojmu tímu nepomohol.
Ďalší nováčik Pafos nenadviazal na remízu na trávniku Olympiakosu Pireus 0:0 a napriek historicky prvému gólu v súťaži v podaní Mislava Oršiča nestačil na Bayern Mníchov 1:5. Ten sa dostal v neúplnej tabuľke na čelo pred Real Madrid.
VIDEO: Tretí gól Interu Miláno
Chelsea udržala výhru nad Benficou Lisabon napriek druhej žltej karte pre Joaoa Pedra v nadstavení a triumfovala 1:0.
Jednozančne vyhral Olympique Marseille, a to 4:0 nad Ajaxom Amsterdam po dvoch góloch v podaní Igora Paixaoa. Brazílsky útočník vsietil aj víťazný gól v šiestej minúte.
2. kolo Ligy majstrov - utorok, 30. september
Chelsea FC - Benfica Lisabon 1:0 (1:0)
Gól: 18. Rios (vl.)
Bodö/Glimt - Tottenham 2:2 (0:0)
Góly: 53., 66. Hauge - 68. van de Ven, 89. Gundersen (vl.)
Galatasaray Istanbul - Liverpool FC 1:0 (1:0)
Gól: 16. Osimhen (z 11 m)
Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 4:0 (3:0)
Góly: 6., 12. Paixao, 26. Greenwood, 52. Aubameyang
Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt 5:1 (3:0)
Góly: 4. Raspadori, 33. Le Normand, 45+1. Griezmann (z 11 m), 70. Simeone, 82. Alvarez (z 11 m)
Inter Miláno - SK Slavia Praha 3:0 (2:0)
Góly: 30., 65. Martinez, 34. Dumfries
Pafos FC - Bayern Mníchov 1:5 (1:4)
Góly: 45. Orsic - 15., 34. Kane, 20. Guerreiro, 31. Jackson, 69. Olise
Kajrat Almaty - Real Madrid 0:5 (0:1)
Góly: 25., 52., 74. Mbappé (prvý z 11 m), 83. Camavingha, 90+3. Diaz
Atalanta Bergamo - Club Bruggy 2:1 (0:1)
Góly: 74. Samardzič (z 11 m), 87. Pasalič - 38. Tzolis