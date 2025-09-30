Liverpool nečakane padol v Turecku, Atlético aj Bayern s vysokými výhrami

Victor Osimhen oslavuje gól.
Fotogaléria (9)
Victor Osimhen oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|30. sep 2025 o 23:00
Slavia nestačila na minuloročného finalistu.

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpoolu prehrali v utorkovom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde Galatasaray Istanbul 0:1.

Prekvapenie prišlo aj na trávniku nórskeho Bodö/Glimt, ktoré remizovalo s Tottenhamom 2:2 a pri svojej premiérovej účasti v súťaži je stále bez prehry.

Zo Slovákov bol v hre len útočník Ivan Schranz, ktorého Slavia Praha nestačila na San Sire na Inter Miláno 0:3.

Jediný gól tureckého zástupcu strelil v 16. minúte útočník Victor Osimhen z pokutového kopu. Jeho tím si tak napravil chuť po prehre 1:5 na pôde Eintrachtu Frankfurt.

Fotogaléria zo zápasu Inter Miláno - Slavia Praha (Liga majstrov 2025/26)
Denzel Dumfries počas zápasu Inter Miláno - Slavia Praha v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Marcus Thuram počas zápasu Inter Miláno - Slavia Praha v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Lautaro Martinez počas zápasu Inter Miláno - Slavia Praha v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Lautaro Martinez a David Zima počas zápasu Inter Miláno - Slavia Praha v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
9 fotografií
V 56. minúte striedal netypicky brankár, Brazílčan Alisson išiel dole pre zranenie a nahradil ho gruzínsky gólman Giorgi Mamardašvili.

V severskom Bodö vsietil oba góly domácich Jens Hauge po nepremenenej penalte spoluhráča Kaspera Högha. Bod pre favorita nakoniec „zachránil“ Jostein Gundersen, ktorý poslal loptu do vlastnej bránky.

Nórsky zástupca remizoval na úvod na trávniku Slavie Praha, na konte tak má dva body a patrí mu postupové 20. miesto.

VIDEO: Chyba brankára Slavie Praha

Vysoko 5:1 zdolalo Atletico Madrid nemeckého súpera Eintracht Frankfurt. Na lavičke chýbal suspendovaný tréner Diego Simenone a do hry nezasiahol slovenský obranca Dávid Hancko, no domáci vyhrávali už v polčase 3:0.

Gól do šatne vsietil Antoine Griezmann a pripísal si jubilejný dvestý zásah za klub.

Schranz nastúpil na San Sire v polčase namiesto Michala Sadíleka, po desiatich minútach na ihrisku dostal žltú kartu, no gólovo svojmu tímu nepomohol.

Ďalší nováčik Pafos nenadviazal na remízu na trávniku Olympiakosu Pireus 0:0 a napriek historicky prvému gólu v súťaži v podaní Mislava Oršiča nestačil na Bayern Mníchov 1:5. Ten sa dostal v neúplnej tabuľke na čelo pred Real Madrid. 

VIDEO: Tretí gól Interu Miláno

Chelsea udržala výhru nad Benficou Lisabon napriek druhej žltej karte pre Joaoa Pedra v nadstavení a triumfovala 1:0.

Jednozančne vyhral Olympique Marseille, a to 4:0 nad Ajaxom Amsterdam po dvoch góloch v podaní Igora Paixaoa. Brazílsky útočník vsietil aj víťazný gól v šiestej minúte.

2. kolo Ligy majstrov - utorok, 30. september

Chelsea FC - Benfica Lisabon 1:0 (1:0)

Gól: 18. Rios (vl.)

Bodö/Glimt - Tottenham 2:2 (0:0)

Góly: 53., 66. Hauge - 68. van de Ven, 89. Gundersen (vl.)

Galatasaray Istanbul - Liverpool FC 1:0 (1:0)

Gól: 16. Osimhen (z 11 m)

Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 4:0 (3:0)

Góly: 6., 12. Paixao, 26. Greenwood, 52. Aubameyang

Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt 5:1 (3:0)

Góly: 4. Raspadori, 33. Le Normand, 45+1. Griezmann (z 11 m), 70. Simeone, 82. Alvarez (z 11 m)

Inter Miláno - SK Slavia Praha 3:0 (2:0)

Góly: 30., 65. Martinez, 34. Dumfries


Pafos FC - Bayern Mníchov 1:5 (1:4)

Góly: 45. Orsic - 15., 34. Kane, 20. Guerreiro, 31. Jackson, 69. Olise


Kajrat Almaty - Real Madrid 0:5 (0:1)

Góly: 25., 52., 74. Mbappé (prvý z 11 m), 83. Camavingha, 90+3. Diaz


Atalanta Bergamo - Club Bruggy 2:1 (0:1)

Góly: 74. Samardzič (z 11 m), 87. Pasalič - 38. Tzolis


Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

