ONLINE: Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

MADRID. Futbalisti tímov Atlético Madrid a Eintracht Frankfurt dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne Metropolitano Stadium a začína sa o 21:00 h.
ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
30.09.2025 o 21:00
2. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Frankfurt
Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Eintracht Frankfurt.
Atlético Madrid
Zverenci Diega Simeoneho odohrali svoj prvý duel v Lige majstrov proti silnému mužstvu z Anglicka, Liverpoolu FC. Po výbornom výkone napokon padli, keď prehrali 2:3 gólom z nadstaveného času. Atlétom sa nedarí v domácej súťaži. Teraz cez víkend však odohrali výborný zápas proti Realu Madrid, ktorý dokázali rozstrielať 5:2.
Eintracht Frankfurt
Nemecký zástupca v Lige majstrov začal novú sezónu proti silnému Galatasaray Istanbul. Po výbornom výkone zvíťazil vysoko 5:1. Frankfurt odohral cez víkend veľmi divoky zápas na pôde Borrusie Monchengladbach. Eintracht viedol už 6:0, ale napokon z toho bola ešte dráma. Zápas skončil výsledkom 6:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.