ONLINE: Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. sep 2025 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt.

MADRID. Futbalisti tímov Atlético Madrid a Eintracht Frankfurt dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Stretnutie sa odohrá na štadióne Metropolitano Stadium a začína sa o 21:00 h.

Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
30.09.2025 o 21:00
2. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Frankfurt
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Eintracht Frankfurt.

Atlético Madrid

Zverenci Diega Simeoneho odohrali svoj prvý duel v Lige majstrov proti silnému mužstvu z Anglicka, Liverpoolu FC. Po výbornom výkone napokon padli, keď prehrali 2:3 gólom z nadstaveného času. Atlétom sa nedarí v domácej súťaži. Teraz cez víkend však odohrali výborný zápas proti Realu Madrid, ktorý dokázali rozstrielať 5:2.

Eintracht Frankfurt

Nemecký zástupca v Lige majstrov začal novú sezónu proti silnému Galatasaray Istanbul. Po výbornom výkone zvíťazil vysoko 5:1. Frankfurt odohral cez víkend veľmi divoky zápas na pôde Borrusie Monchengladbach. Eintracht viedol už 6:0, ale napokon z toho bola ešte dráma. Zápas skončil výsledkom 6:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Diego Simeone.
    Diego Simeone.
    Nebude môcť byť na lavičke. Hanckov tréner dostal dištanc na správanie
    dnes 18:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»ONLINE: Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)