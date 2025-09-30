ONLINE: Inter Miláno - SK Slavia Praha dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Sportnet|30. sep 2025 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Inter Miláno - SK Slavia Praha.

MILÁNO. Futbalisti Interu Miláno a SK Slavia Praha dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Stretnutie sa odohrá na štadióne San Siro a začína sa o 21:00 h.

Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Inter Miláno - SK Slavia Praha (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
30.09.2025 o 21:00
2. kolo
Inter
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa v Miláne stretne domáci Inter s pražskou Slaviou.

Inter Miláno

Futbalisti Interu Miláno sa po pomalšom štarte Serie A opäť rozbehli. Po prehrách s Juventusom a Udinese zvládli tri zápasy v rade, vrátane výhry v Lige majstrov na pôde Ajaxu 2:0. V domácej súťaži im patrí piate miesto, pričom naposledy uspeli na ihrisku Cagliari 2:0. Inter je v domácom prostredí dlhodobo mimoriadne silný a máloktorý súper si odtiaľ odnáša body.

SK Slavia Praha

Slavia Praha vstúpila do skupinovej fázy remízou 2:2 s nórskym Bodø/Glimt, vďaka čomu má na konte jeden bod so skóre 2:2 a zatiaľ jej patrí tretia priečka v tabuľke. Pražská Slavia kráča domácou súťažou bez prehry, po desiatich kolách je druhá len o bod za Spartou a jej skóre 21:7 potvrdzuje ofenzívnu silu i pevnú obranu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

