ONLINE: Inter Miláno - SK Slavia Praha dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

MILÁNO. Futbalisti Interu Miláno a SK Slavia Praha dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne San Siro a začína sa o 21:00 h.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Inter Miláno - SK Slavia Praha (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
30.09.2025 o 21:00
2. kolo
Inter
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa v Miláne stretne domáci Inter s pražskou Slaviou.
Inter Miláno
Futbalisti Interu Miláno sa po pomalšom štarte Serie A opäť rozbehli. Po prehrách s Juventusom a Udinese zvládli tri zápasy v rade, vrátane výhry v Lige majstrov na pôde Ajaxu 2:0. V domácej súťaži im patrí piate miesto, pričom naposledy uspeli na ihrisku Cagliari 2:0. Inter je v domácom prostredí dlhodobo mimoriadne silný a máloktorý súper si odtiaľ odnáša body.
SK Slavia Praha
Slavia Praha vstúpila do skupinovej fázy remízou 2:2 s nórskym Bodø/Glimt, vďaka čomu má na konte jeden bod so skóre 2:2 a zatiaľ jej patrí tretia priečka v tabuľke. Pražská Slavia kráča domácou súťažou bez prehry, po desiatich kolách je druhá len o bod za Spartou a jej skóre 21:7 potvrdzuje ofenzívnu silu i pevnú obranu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.