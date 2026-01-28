VIDEO: Obrovská eufória radosti. Benfica zdolala Real Madrid, postupový gól strelil brankár

Futbalisti Benficy Lisabon si zaistili postup do play-off o osemfinále Ligy majstrov gólom v posledných sekundách zápasu.
Hrdinom portugalského celku bol napokon brankár Anatoliy Trubin, ktorý strelil vytúžený štvrtý gól Realu Madrid v 98. minúte hlavičkou a zariadil tak triumf 4:2.
VIDEO: Gól brankára Benficy
Vďaka tomuto gólu tak Benfica so skóre 10:12 odsunula na nepostupovú priečku Olympique Marseille, ktorý má horšie skóre 11:14 a v súťaži končí už po skupinovej fáze.V prípade rovnakého gólového rozdielu by bol postupoval Marseille, keďže strelil viac gólov ako Benfica.
Biely baliet dúfal, že skončí v prvej osmičke a pôjde priamo do osemfinále, ale ich 15 bodov z ôsmich zápasov nestačilo. Zápas s Benficou dohrali len s deviatimi hráčmi, keďže v nadstavenom čase videli druhú žltú kartu obranca Raul Asencio aj útočník Rodrygo.
Benfica Lisabon - Real Madrid 4:2 (2:1)
Góly: 37. a 54. Schjelderup, 45.+5. Pavlidis (z 11 m), 90.+8. Trubin - 30. a 58. Mbappe. ČK: 90.+2. Asencio (po 2. ŽK), 90.+7. Rodrygo (po 2. ŽK, obaja Real)