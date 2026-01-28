VIDEO: Obrovská eufória radosti. Benfica zdolala Real Madrid, postupový gól strelil brankár

Tréner Jose Mourinho oslavuje výhru Benficy Lisabon nad Realom Madrid.
Fotogaléria (31)
Tréner Jose Mourinho oslavuje výhru Benficy Lisabon nad Realom Madrid. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|28. jan 2026 o 23:17
Portugalský klub postúpil do play-off o osemfinále Ligy majstrov vďaka lepšiemu skóre.

Futbalisti Benficy Lisabon si zaistili postup do play-off o osemfinále Ligy majstrov gólom v posledných sekundách zápasu.

Hrdinom portugalského celku bol napokon brankár Anatoliy Trubin, ktorý strelil vytúžený štvrtý gól Realu Madrid v 98. minúte hlavičkou a zariadil tak triumf 4:2.

VIDEO: Gól brankára Benficy

Vďaka tomuto gólu tak Benfica so skóre 10:12 odsunula na nepostupovú priečku Olympique Marseille, ktorý má horšie skóre 11:14 a v súťaži končí už po skupinovej fáze.V prípade rovnakého gólového rozdielu by bol postupoval Marseille, keďže strelil viac gólov ako Benfica.

Biely baliet dúfal, že skončí v prvej osmičke a pôjde priamo do osemfinále, ale ich 15 bodov z ôsmich zápasov nestačilo. Zápas s Benficou dohrali len s deviatimi hráčmi, keďže v nadstavenom čase videli druhú žltú kartu obranca Raul Asencio aj útočník Rodrygo.

Benfica Lisabon - Real Madrid 4:2 (2:1)

Góly: 37. a 54. Schjelderup, 45.+5. Pavlidis (z 11 m), 90.+8. Trubin - 30. a 58. Mbappe. ČK: 90.+2. Asencio (po 2. ŽK), 90.+7. Rodrygo (po 2. ŽK, obaja Real)

Fotogaléria zo zápasu Benfica Lisabon - Real Madrid (Liga majstrov - 8. kolo)
Hráč Realu Jude Bellingham pred zápasom Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Hráč Realu Vinicius Junior pred zápasom Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Hráč Benficy Vangelis Pavlidis oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Hráč Benficy Vangelis Pavlidis oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
31 fotografií
Hráč Benficy Vangelis Pavlidis oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Realu Kylian Mbappé v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Benficy Andreas Schjelderup oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Benficy Gianluca Prestianni a Realu Jude Bellingham v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Benficy Heorhiy Sudakov a Realu Franco Mastantuono v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Benficy Andreas Schjelderup oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Realu Jude Bellingham v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Benficy Jose Mourinho oslavuje výhru v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Benficy Jose Mourinho oslavuje výhru v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Benficy Jose Mourinho oslavuje výhru v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Benficy Jose Mourinho oslavuje výhru v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

