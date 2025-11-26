Klub z Holandska ponížil Liverpool. Bayern tvrdo narazil na najväčšieho konkurenta

Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v stredajšom šlágri Ligy majstrov nad Bayernom Mníchov 3:1 a poskočili na čelo tabuľky. O víťazstve anglického tímu v 5. kole ligovej fázy rozhodol Noni Madueke v 69. minúte.
O prvé body prišiel taliansky Inter Miláno, ktorý prehral na pôde Atletica Madrid 1:2. V drese domácich si plnú minutáž pripísal slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Francúzsky útočník Kylian Mbappe štyrmi gólmi zariadil triumf Realu Madrid na pôde Olympiakosu Pireus 4:3.
Arsenal je stopercentný
Skóre na Emirates Stadium otvorili domáci v 22. minúte, keď sa po rohovom kope presadil hlavičkou Jurrien Timber. Hostí inkasovaný gól nakopol a do desiatich minút vyrovnal 17-ročný ofenzívny stredopoliar Lennart Karl.
V ligovej fáze prestížnej súťaže strelil už druhý gól. Po polčase bol priebojnejší domáci tím a v 69. minúte ho opäť poslal do vedenia Madueke, ktorého našiel centrom Riccardo Calafiori. V 76. minúte spečatil triumf domácich Gabriel Martinelli, ktorý potrestal zlé vybehnutie brankára Manuela Neuera.
VIDEO: Chyba Neuera pri góle Arsenalu
„Kanonieri“ sú jediný stopercentný tím súťaže a s 15 bodmi sa osamostatnili na čele tabuľky. Bavori klesli na tretiu pozíciu.
Prestrelka v Paríži
Obhajca titulu Paríž St. Germain zdolal doma Tottenham Hotspur 5:3 a v tabuľke je druhý. Hostia dvakrát viedli po zásahoch Richarlisona a Randala Kola Muaniho, v oboch prípadoch vyrovnal Vitinha.
VIDEO: Gól Vitinhu proti Tottenhamu
Parížanov poslal v 59. minúte prvýkrát do vedenia Fabian Ruiz, krátko na to zvýšil Willian Pacho. Za „kohútov“ strelil kontaktný gól Kolo Muani, ale triumf domácich z penalty spečatil Vitinha, ktorý skompletizoval hetrik.
Hancko s plnou minutážou
Na štvrtú priečku klesol po prehre Inter. V Madride prvýkrát rozvlnil sieť domáci Julian Alvarez v 9. minúte.
Po zmene strán vyrovnal Piotr Zielinski a dlho sa zdalo, že duel sa skončí remízou. Proti tomu však v nadstavenom čase druhého polčasu zaúradoval Jose Maria Gimenez a rozhodol o triumfe Atletica, ktoré je dvanáste.
Štvorgólový Mbappé
V gréckom Pireu viedol domáci Olympiakos nad Realom Madrid vďaka zásahu Chiquinha z 8. minúty, ale do polhodiny otočil čistým hetrikom v priebehu siedmich minút Mbappe.
Išlo o druhý najrýchlejší hetrik v histórii LM, na čele tejto štatistiky je o pár sekúnd rýchlejší Mohamed Salah z Liverpoolu.
Po zmene strán znížil z pohľadu Olympiakosu Mehdi Taremi, no za hostí sa vzápätí opäť presadil Mbappe. V závere skorigoval na konečných 3:4 Ayoub El Kaabi.
Katastrofálne výkony Liverpoolu pokračujú
Druhú prehru v súťaži utrpel úradujúci anglický šampión FC Liverpool, ktorý doma podľahol holandskému PSV Eindhoven jasne 1:4.
Hostí poslal už v 6. minúte do vedenia Ivan Perišič z pokutového kopu, o desať minút vyrovnal Dominik Szoboszlai. Po zmene strán rozhodli o triumfe hostí Guus Til a dvojgólový Couhaib Driouech.
Troma gólmi v rýchlom slede rozhodli Ademola Lookman, Ederson a Charles De Ketelaere o triumfe Atalanty vo Frankfurte 3:0. Taliansky tím si pripísal tretie víťazstvo a posunul sa na 10. priečku tabuľky. Portugalský šampión Sporting Lisabon zdolal Club Bruggy 3:0 a poskočil na ôsmu pozíciu.
AS Monaco si pripísalo ďalšie zakopnutie, keď iba remizovalo na pôde cyperského Pafos FC 2:2. Deľbu bodov zariadil v 88. minúte vlastný gól hosťujúceho Mohammeda Salisua. Stretnutie malo aj slovenskú stopu, hlavnému arbitrovi Ivanovi Kružliakovi asistovali na čiarach Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom bol Lukáš Dzivjak.
„Kniežatá“ majú po piatich dueloch na konte jediný triumf, tri remízy a jednu prehru. Na Cypre otvoril skóre Takumi Minamino v 5. minúte.
Krátko na to vyrovnal brazílsky obranca David Luiz, ktorý sa stal vo veku 38 rokov a 218 dní druhým najstarším strelcom v histórii súťaže. Prvenstvo si drží Portugalčan Pepe. Francúzsky tím potom opäť poslal do vedenia Folarin Balogun v 26. minúte, ale Monako si tesný náskok neudržalo. Oba tímy majú šesť bodov.
Prvýkrát v súťaži bodoval naplno FC Kodaň, dánsky tím doma zvíťazil nad Kajratom Almaty 3:2.
O trojgólový náskok sa postarali Viktor Dadason, Jordan Larsson z pokutového kopu a Robert, v závere z pohľadu hostí skorigovali Dastan Satpajev a Olžas Bajbek. Kazašský tím má dosiaľ na konte jediný bod a je predposledný.
Ligy majstrov - 5. kolo ligovej fázy:
Arsenal - Bayern 3:1(1:1)
Góly: 22. Timber, 69. Madueke, 76. Martinelli - 32. Karl
Atlético Madrid - Inter Miláno 2:1 (1:0)
Góly: 9. Alvarez, 90.+3 Gimenez - 54. Zielinski
/D. Hancko (Madrid) odohral celý zápas/
Frankfurt - Atalanta 0:3 (0:0)
Góly: 60. Lookman, 62. Ederson, 65. De Ketelaere
Liverpool - PSV 1:4 (1:1)
Góly: 16. Szoboszlai - 73. a 90.+1 Driouech, 6. Perišič (z 11 m), 56. Til
Olympiakos - Real Madrid 3:4 (1:3)
Góly: 8. Chiquinho, 52. Taremi, 81. El Kaabi - 22., 24., 29. a 60. Mbappe
PSG - Tottenham 5:3 (1:1)
Góly: 45., 53. a 76. Vitinha (tretí z 11 m), 59. Ruiz, 65. Pacho - 50. a 73. Kolo Muani, 35. Richarlison
ČK: 90.+3 Hernandez (PSG)
Sporting - Club Bruggy 3:0 (2:0)
Góly: 24. Quenda, 31. Suarez, 70. Trincao
FC Kodaň - Kajrat Almaty 3:2 (1:0)
Góly: 26. Dadason, 59. Larsson (z 11 m), 73. Robert - 81. Satpajev, 90. Bajbek
Pafos FC - AS Monaco 2:2 (1:2)
Góly: 18. David Luiz, 88. Salisu (vl.) - 5. Minamino, 26. Balogun