Nezastaviteľný Mbappé zachraňuje Real v núdzi. Za sedem minút dal hetrik, otočil priebeh zápasu

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé zaznamenal v prvom polčase zápasu 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Olympiakosu hetrik v priebehu siedmich minút.
Domáci Olympiakos sa ujal vedenia, no Francúz dokázal odpovedať, keď sa v rozmedzí 22. - 29. minúty presadil hneď trikrát z hry.
VIDEO: Gól Mbappého na 2:1 v prospech Realu
Madridský klub potrebuje dobrý výsledok, nakoľko ťahá sériu troch zápasov bez výhry a stolička pod Xabim Alonsom sa podľa niektorých španielskych médií začala výrazne triasť.
Po prvom polčase Real Madrid v Grécku vyhráva 3:1.