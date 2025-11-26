Nezastaviteľný Mbappé zachraňuje Real v núdzi. Za sedem minút dal hetrik, otočil priebeh zápasu

Kylian Mbappé oslavuje so spoluhráčmi gól v sieti Olympiakosu.
Kylian Mbappé oslavuje so spoluhráčmi gól v sieti Olympiakosu. (Autor: TASR/AP)
26. nov 2025
Olympiakos sa ujal vedenia už v 8. minúte.

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé zaznamenal v prvom polčase zápasu 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Olympiakosu hetrik v priebehu siedmich minút.

Domáci Olympiakos sa ujal vedenia, no Francúz dokázal odpovedať, keď sa v rozmedzí 22. - 29. minúty presadil hneď trikrát z hry.

VIDEO: Gól Mbappého na 2:1 v prospech Realu

Madridský klub potrebuje dobrý výsledok, nakoľko ťahá sériu troch zápasov bez výhry a stolička pod Xabim Alonsom sa podľa niektorých španielskych médií začala výrazne triasť.

Po prvom polčase Real Madrid v Grécku vyhráva 3:1.

    dnes 21:43
