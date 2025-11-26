ONLINE: Liverpool FC - PSV Eindhoven dnes, Liga majstrov LIVE (5. kolo)

Futbalisti tímov Liverpool FC a PSV Eindhoven dnes hrajú zápas piateho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Duel sa uskutoční na ihrisku úradujúceho anglického majstra.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Liverpool FC - PSV Eindhoven (Liga majstrov, 5. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
26.11.2025 o 21:00
5. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Eindhoven
Prehľad
Rozhodca: A. Hernández – Naranjo, D. Sánchez (ESP)..
Prenos
Potenciální úvodní sestavy:
Liverpool FC (4–3–3): Alisson – Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Robertson – Jones, Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Ekitiké, Gakpo.
Nebudou hrát: Bradley (sval), Frimpong (hamstringy), Wirtz (sval).
PSV Eindhoven (4–2–3–1): Kovář – Flamingo, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine – Veerman, Mauro Júnior – Man, Sajbárí, Perišić – Pepi.
Nebudou hrát: van Bommel (koleno).
Liverpool FC (4–3–3): Alisson – Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Robertson – Jones, Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Ekitiké, Gakpo.
Nebudou hrát: Bradley (sval), Frimpong (hamstringy), Wirtz (sval).
PSV Eindhoven (4–2–3–1): Kovář – Flamingo, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine – Veerman, Mauro Júnior – Man, Sajbárí, Perišić – Pepi.
Nebudou hrát: van Bommel (koleno).
DNEŠNÍ DELEGACE
Na hladký průběh dnešní bitvy na Anfield bude z role hlavního rozhodčího dohlížet velezkušený Španěl Alejandro Hernández, majitel celkem 242 „startů“ v LaLize. Na stranách mu budou asistovat krajané José Naranjo a Diego Sánchez; u VARu bude krom Guillerma Cuadry připraven také Chorvat Ivan Bebek.
Hlavní rozhodčí: Alejandro Hernández.
Asistenti: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo.
Čtvrtý rozhodčí: José Luis Munuera.
VAR: Guillermo Cuadra. AVAR: Ivan Bebek (CRO).
Na hladký průběh dnešní bitvy na Anfield bude z role hlavního rozhodčího dohlížet velezkušený Španěl Alejandro Hernández, majitel celkem 242 „startů“ v LaLize. Na stranách mu budou asistovat krajané José Naranjo a Diego Sánchez; u VARu bude krom Guillerma Cuadry připraven také Chorvat Ivan Bebek.
Hlavní rozhodčí: Alejandro Hernández.
Asistenti: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo.
Čtvrtý rozhodčí: José Luis Munuera.
VAR: Guillermo Cuadra. AVAR: Ivan Bebek (CRO).
PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.— PSV (@PSV) 26. prosince 2022
The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.
HISTORICKÁ VZÁJEMNÁ BILANCE
Dnešní soupeři na sebe v minulosti narazili hned několikrát, vždy v rámci Ligy mistrů. Naposledy se tomu tak stalo na konci hlavní fáze uplynulého ročníku: Eindhoven v lednu ve své Phillips Areně uspěl 3:2 díky trefám Sájbárího, Pepiho a dnes již za Lipsko hrajícího Bakayoka, a připsal si tak svou historicky první výhru nad Liverpoolem. Za Reds výsledek korigovali Gakpo a Elliott, jenž od léta hostuje v Birminghamu.
Poslední tři vzájemné zápasy
29. 1. 2025 (LM): PSV Eindhoven – Liverpool 3:2
9. 12. 2008 (LM): PSV Eindhoven – Liverpool 1:3
1. 10. 2008 (LM): Liverpool – PSV Eindhoven 3:1
Celková historická bilance: 5 – 1 – 1.
Dnešní soupeři na sebe v minulosti narazili hned několikrát, vždy v rámci Ligy mistrů. Naposledy se tomu tak stalo na konci hlavní fáze uplynulého ročníku: Eindhoven v lednu ve své Phillips Areně uspěl 3:2 díky trefám Sájbárího, Pepiho a dnes již za Lipsko hrajícího Bakayoka, a připsal si tak svou historicky první výhru nad Liverpoolem. Za Reds výsledek korigovali Gakpo a Elliott, jenž od léta hostuje v Birminghamu.
Poslední tři vzájemné zápasy
29. 1. 2025 (LM): PSV Eindhoven – Liverpool 3:2
9. 12. 2008 (LM): PSV Eindhoven – Liverpool 1:3
1. 10. 2008 (LM): Liverpool – PSV Eindhoven 3:1
Celková historická bilance: 5 – 1 – 1.
PSV EINDHOVEN (18. místo)
4 Z, 1–2–1, 9:7 (+2), 5 bodů
Boeren sice do bitvy s anglickými mistry půjdou v roli jasných papírových outsiderů, bez šance ale ani v nejmenším nejsou. Na rozdíl od domácích se totiž pyšní excelentní formou: napříč všemi soutěžemi dosud naposledy prohráli v polovině září a s přehledem vedou celou Eredivisie, ve které svým soupeřům během 13 zápasů nasázeli úctyhodných 41 branek.
V Lize mistrů to nicméně trochu vázne. Ona zmíněná porážka přišla v jejím úvodním kole proti belgickému Saint-Gillloise, přičemž z následných třech klání vyhrálo PSV jen jedno. Výsledek 6:2 proti oslabené Neapoli mu v součtu s remízami s Olympiakosem a Leverkusenem stačí na pouhé osmnácté místo, nebezpečně blízko k dolní hraně postupu. Pojistí si dnes svou pozici?
Poslední výsledky PSV
22. 11. (liga): NAC Breda – PSV Eindoven 0:1
9. 11. (liga): AZ Alkmaar – PSV Eindhoven 1:5
4. 11. (LM): Olympiakos – PSV Eindhoven 1:1
Nejlepší střelci PSV
Ismáíl SAJBÁRÍ – 18 Z, 10 branek
Guus TIL – 18 Z, 9 branek
Joey Veerman, Ricardo Pepi – 5 branek
4 Z, 1–2–1, 9:7 (+2), 5 bodů
Boeren sice do bitvy s anglickými mistry půjdou v roli jasných papírových outsiderů, bez šance ale ani v nejmenším nejsou. Na rozdíl od domácích se totiž pyšní excelentní formou: napříč všemi soutěžemi dosud naposledy prohráli v polovině září a s přehledem vedou celou Eredivisie, ve které svým soupeřům během 13 zápasů nasázeli úctyhodných 41 branek.
V Lize mistrů to nicméně trochu vázne. Ona zmíněná porážka přišla v jejím úvodním kole proti belgickému Saint-Gillloise, přičemž z následných třech klání vyhrálo PSV jen jedno. Výsledek 6:2 proti oslabené Neapoli mu v součtu s remízami s Olympiakosem a Leverkusenem stačí na pouhé osmnácté místo, nebezpečně blízko k dolní hraně postupu. Pojistí si dnes svou pozici?
Poslední výsledky PSV
22. 11. (liga): NAC Breda – PSV Eindoven 0:1
9. 11. (liga): AZ Alkmaar – PSV Eindhoven 1:5
4. 11. (LM): Olympiakos – PSV Eindhoven 1:1
Nejlepší střelci PSV
Ismáíl SAJBÁRÍ – 18 Z, 10 branek
Guus TIL – 18 Z, 9 branek
Joey Veerman, Ricardo Pepi – 5 branek
Gallery: Reds prepare for our #UCL meeting with PSV Eindhoven ????— Liverpool FC (@LFC) 25. listopadu 2025
LIVERPOOL FC (8. místo)
4 Z, 3–0–1, 9:4 (+5), 9 bodů
Rudá strana Merseyside se zmítá v krizi, jakou místní už dlouho nepamatují. Liverpool se vinou šesti porážek z posledních sedmi utkání v Premier League propadl z čela tabulky až na hrozivé dvanácté místo, tedy pod nenáviděný Everton, a po nedávných shodných prohrách 0:3 proti City a Forestu se začíná spekulovat o budoucnost kouče Slota na jeho lavičce.
Holandský lodivod tak bude jistě doufat, že se jeho svěřenci dnes večer vzchopí a zaberou podobně jako zkraje listopadu proti Realu Madrid. Tehdy na svou bídnou formu dali úplně zapomenout, Bílý balet jasně přehráli, jeho bránu doslova zasypali střelami a díky gólu Mac Allistera brali cennou výhru 1:0. Zůstanou všechny body na Anfield Road i tentokrát?
Poslední výsledky Liverpoolu
22. 11. (liga): Liverpool – Nottingham 0:3
9. 11. (liga): Manchester City – Liverpool 3:0
4. 11. (LM): Liverpool – Real Madrid 1:0
Nejlepší střelci Liverpoolu
Hugo EKITIKÉ – 17 Z, 6 branek
Mohamed SALÁH – 17 Z, 5 branek
Cody GAKPO – 17 Z, 4 branky
4 Z, 3–0–1, 9:4 (+5), 9 bodů
Rudá strana Merseyside se zmítá v krizi, jakou místní už dlouho nepamatují. Liverpool se vinou šesti porážek z posledních sedmi utkání v Premier League propadl z čela tabulky až na hrozivé dvanácté místo, tedy pod nenáviděný Everton, a po nedávných shodných prohrách 0:3 proti City a Forestu se začíná spekulovat o budoucnost kouče Slota na jeho lavičce.
Holandský lodivod tak bude jistě doufat, že se jeho svěřenci dnes večer vzchopí a zaberou podobně jako zkraje listopadu proti Realu Madrid. Tehdy na svou bídnou formu dali úplně zapomenout, Bílý balet jasně přehráli, jeho bránu doslova zasypali střelami a díky gólu Mac Allistera brali cennou výhru 1:0. Zůstanou všechny body na Anfield Road i tentokrát?
Poslední výsledky Liverpoolu
22. 11. (liga): Liverpool – Nottingham 0:3
9. 11. (liga): Manchester City – Liverpool 3:0
4. 11. (LM): Liverpool – Real Madrid 1:0
Nejlepší střelci Liverpoolu
Hugo EKITIKÉ – 17 Z, 6 branek
Mohamed SALÁH – 17 Z, 5 branek
Cody GAKPO – 17 Z, 4 branky
Krásnou středu u sledování Ligy mistrů! Mezi devítkou duelů, které jsou dnes večer na programu, je i souboj na Anfield mezi Liverpoolem a Eindhovenem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.