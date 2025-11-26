ONLINE: Atlético Madrid - Inter Miláno dnes, Liga majstrov LIVE (Dávid Hancko)

Futbalisti tímov Atlético Madrid a Inter Miláno dnes hrajú zápas piateho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne Metropolitano. V domácom drese sa predstaví aj Slovák Dávid Hancko.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Inter Miláno (Liga majstrov, 5. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
26.11.2025 o 21:00
5. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu Ligy Majstrov medzi Atlético Madrid a Inter Miláno.
Atlético Madrid má zatiaľ pomerne nevyrovnané účinkovanie v Lige mjastrov, keď striedajú víťazstva a prehry. Majú na konte 6 bodov, ale aj 2 prehry so súpermi, ktorých musia porážať, ak chcú ašpirovať na popredné priečky-Arsenalom a Liverpoolom.
Inter Miláno má zatiaľ skvelú formu v Lige majstrov. Vo 4 zápasoch zvíťazili v kžadom jednom a so skóre 11:1 sa radia medzi najlepšie tímy v tejto fáze súťaže.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.