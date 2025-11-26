ONLINE: Arsenal FC - Bayern Mníchov dnes, Liga majstrov LIVE (5. kolo)

Futbalisti tímov Arsenal FC a Bayern Mníchov dnes hrajú zápas piateho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Šláger stredajšieho programu sa uskutoční na Emirates Stadium.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Arsenal FC - Bayern Mníchov (Liga majstrov, 5. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
26.11.2025 o 21:00
5. kolo
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bayern
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 5. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Arsenal FC a Bayern Mníchov
Arsenal sa v anglickej lige drží na čele tabuľky a jeho forma je dlhodobo stabilná. Tím ťaží najmä z tvorivej a variabilnej ofenzívy, ktorá dokáže pravidelne rozhodovať zápasy. V Lige majstrov majú Gunners po troch kolách plný počet 12 bodov – najskôr si poradili s Bilbaom, následne doma zdolali Olympiakos, pokračovali výhrou nad Atléticom Madrid a v poslednom dueli zvládli aj súboj so Slaviou Praha.
Bayern je v Bundeslige stále bez prehry a s 31 bodmi suverénne vedie celú súťaž. Podobný scenár sledujeme aj v Lige majstrov, kde nemecký gigant rovnako nepostrácal ani bod. Bayern vstúpil do súťaže domácim triumfom nad Chelsea, potom bez problémov zdolal Pafos, následne doma vysoko porazil Bruggy a napokon si poradil aj s PSG v náročnom dueli, ktorý vyhral 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.