Asi nám chcú ukázať krásy Slovenska, smial sa tréner východniarov. Zápas zlomil prvý gól

JESENSKÉ. Bol to súboj dediny s mestom, ambiciózneho mužstva s klubom s veľkou históriou a s ligovou minulosťou. Senzácia sa však nekonala.
Účastník V. ligy Juh SsFZ FK Jesenské v prvom polčase 1. kola Slovnaft Cupu ešte udržal bezgólový stav proti súperovi z tretej ligy FK Humenné, no napokon favorit zvíťazil 2:0.
Mužstvo z východu čaká v 2. kole ďalší súper zo stredného Slovenska, MFK Baník Veľký Krtíš.
Prvý polčas bol vyrovnaný
Na úzkom ihrisku v Jesenskom sa natrápili aj tímy z vyšších súťaží, pred rokom tu Rimavská Sobota postúpila iba po jedenástkovom rozstrele.
Mnohí očakávali, že mužstvo Jánosa Víztelekiho by mohlo podobne potrápiť aj tím, ktorý v minulej sezóne ešte hral druhú ligu.
Fanúšikovia si veľa sľubovali aj od Sebastiána Gembického. V predchádzajúcom kole na ihrisku Kráľa bol blízko k rekordu Slovnaft Cupu, keď nastrieľal šesť gólov, pričom doterajším maximom v jednom zápase je sedem.
Tréner Humenného však dobre vedel, s kým má do činenia, Gembického totiž viedol v Michalovciach.
Technický futbalista bol na hrote Jesenského dosť osamotený. Dve príležitosti domácich vznikli zo štandardných situácií, keď po centri Gembického bol pred bránou v sľubnej pozícii Jozef Slovák, ale raz netrafil dobre loptu a v druhom prípade z ostrého uhla strieľal iba do bočnej siete.
V prvom polčase ešte rozdiel tried nebol taký viditeľný.
„Domáci boli húževnatí, v prvom polčase hrali s nami vyrovnanú partiu. Vidno, že sú to skúsení borci a je to dobre zložené mužstvo,“ zložil poklonu súperovi tréner Humenného Miroslav Nemec.
Za 45 minút diváci gól nevideli. Najviac sa z toho tešil fanúšik, ktorý už od 40. minúty hrdo hlásal na tribúne, že vsadil sto eur na nerozhodný výsledok v polčase. Kurz bol tri, teda jeho čistý zisk je dvesto eur.
Keď ešte v pridanom čase mali hostia celkom sľubnú pozíciu na priamy kop, trochu stíchol, ale po odpískaní prvého dejstva nebolo spokojnejšieho človeka.
Chystali sa na rohy
Nerozhodný výsledok dával šancu domácim, lenže Humenčania skórovali hneď v úvode druhého polčasu po rohovom kope, keď z blízka dorazil loptu do siete Konstiantyn Matsiakh.
„Mrzí nás to, lebo sme sa presne chystali na takéto rohy. Vedeli sme, že to centrujú na bližšiu žrď a tam to niekto nohou alebo hlavou posunie,“ povedal po zápase tréner domácich János Vízteleki.
„Tento gól nás stál zápas. Tam sa to celé zlomilo,“ uznal aj Gembický.
„Osobne som si myslel, že ku koncu ich ešte zatlačíme, ale už sa prejavila aj únava,“ doplnil.
Hostia si v 71. minúte poistili vedenie po ďalšom rohu, keď nechytateľne hlavičkoval Patrik Lazár.
„Pre nás to bola zaujímavá skúsenosť. Zobrali sme aj mladých chlapcov, nech si troška čuchnú mužskému futbalu. Som rád, že som videl niektorých chlapcov na určitých postoch. V druhom polčase sme boli lepším mužstvom,“ skonštatoval Miroslav Nemec.
Hoci išlo o prvé kolo pohára, hostia cestovali do Jesenského vyše 200 kilometrov.
„Šialené. Pre nás je to štvorhodinová cesta, a v ďalšom kole nás čaká Veľký Krtíš, čo je ešte ďalej. Asi chcú nám ukázať krásy Slovenska,“ vravel s úsmevom tréner hostí.
Favorit nič nepodcenil
Po záverečnom hvizde mal družnú debatu s bývalým zverencom Gembickým, ten však nechcel prezradiť, o čom sa bavili.
„Hrali sme na brejky, snažil som sa loptu podržať, ale nebolo to ono. Súper dobre hral, nenechal nám moc priestoru. Aj po strate lopty boli vzadu kompaktní. Nepodcenili nás,“ zhodnotil dianie na ihrisku Gembický, ktorý bol mládežnícky reprezentant a pôsobil aj v Dunajskej Strede, Trnave či Michalovciach.
Naposledy hral za Rimavskú Sobotu, ale uplynulý polrok strávil v zahraničí, kde pracoval ako kuriér a zbieral kvety v skleníku.
Jesenské v minulej sezóne až do posledného kola bojoval o postup do štvrtej ligy. Úvod do nového ročníka mu však nevyšiel podľa predstáv, prehralo doma s Olovármi 2:3.
„Pre nás bol tento pohárový zápas ako dobrý tréning zameraný na vytrvalosť a kondíciu. Súper bol dynamický a rýchly, dostali sme lekciu z dynamického futbalu. Ak by sme boli trochu odvážnejší a obranu by sme posunuli vyššie, možno by sme našli tie priestory na presing, ale ukázal sa rozdiel medzi súťažami,“ zhodnotil zápas domáci tréner Vízteleki.
Poukázal na to, že jeho mužstvo fyzicky ešte nie je na požadovanej úrovni. „Mal som takého hráča, ktorý možno absolvoval päť tréningov. V tejto súťaži majú dovolenky a čas s rodinou prioritou pred futbalom,“ skonštatoval maďarský kouč.
Síce jeho mužstvo nepostúpilo, ale pochválil svojich hráčov. „V našej súčasnej situácii sme v tomto zápase dobre obstáli,“ uzavrel tréner dedinského mužstva.