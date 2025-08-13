    Treťoligisti úlohy zvládli, jeden z nich sa natrápil u šiestoligistu (Slovnaft Cup, streda)

    Momentka zo zápasu Jesenské - Humenné. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|13. aug 2025 o 20:08
    V stredu sa hrali štyri zápasy pohárovej súťaže.

    BRATISLAVA. Súbojmi prvého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu. Hrali sa štyri zápasy.

    Treťoligisti zvládli svoju úlohu a na ihriskách súperov z nižších súťaží si zabezpečili postup.

    Malacky viedli v Rohožníku už v 5. minúte a napokon vyhrali s prehľadom 4:0.

    Nováčik tretej ligy Západ MŠK Senec zvíťazil v Šenkviciach 6:2, hetrik zaznamenal 21-ročný Richard Tóth.

    Humenné, ktoré v minulej sezóne hralo ešte v druhej najvyššej súťaži, dalo v Jesenskom dva góly po rohových kopoch a zaknihovali výhru 2:0.

    Najviac sa natrápilo Gabčíkovo, ďalší nováčik v tretej lige Západ, na pôde šiestoligistu FC Nový Život.

    Domáci po zhruba hodine hry nepremenili pokutový kop. Hostia o pár minút neskôr skórovali zásluhou Ladislava Tótha a napokon vyhrali 1:0.

    Do 57. ročníka pohárovej súťaže sa prihlásilo až 292 klubov, čo je historicky najvyšší počet účastníkov v jej doterajšej existencii. Doterajšie maximum držala sezóna 2023/24 so 281 klubmi.

    Slovnaft Cup – 1. kolo

    Jesenské - Humenné 0:2

    Góly: 47. Matsiakh, 71. Lazár.

    Šenkvice - Senec 2:6

    Góly: 22. Hulák, 26. Žilinský - 14. Paulen, 24., 38., 86. R. Tóth, 32. Šimončič, 80. Sikorjak.

    Rohožník - Malacky 0:4

    Góly: 5. Gabriel De Pinho, 45., 62. Dolník, 53. Hermann.

    Nový Život - Gabčíkovo 0:1

    Góly: 67. L. Tóth.

      Titanilla Bőddnes 21:30
