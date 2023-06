Tréneri na Slovensku? Rýchlo vyletia a ešte rýchlejšie padnú, tvrdí bývalý ligista

JÁN ŠTAJER (41) dotiahol malý klub k historickému úspechu. Postupu do piatej ligy Juhovýchod, ktorú Báb nikdy v histórii nehral.

Keď v druhom kole prebral ŠK Báb , pripísal si dve prehry. Ľudia mu dôverovali menej, no nepanikáril.

Splnil som sľub, ktorý som dal vedeniu, hráčom a fanúšikom. Je to pre mňa veľké zadosťučinenie. Že som naplnil to, čo som povedal.

Skvelé. Teraz už dovolenkujem, ale krátko po spečatení triumfu to bolo super.

V súťaži pôsobíte šiesty rok, predtým ste ju dvakrát vyhrali s Alekšincami. Aj to zohralo rolu vo vašom triumfe?

V budúcej sezóne sa Báb predstaví v piatej lige Juhovýchod, ktorú nikdy predtým nehral. Ide o historický úspech klubu z tisícovej obce.

Ideme vyššie. Čaká nás niečo nové, no nebojíme sa. Pretože káder má svoju silu.

Sú kluby, ktoré o postup záujem neprejavia, stiahnu chvost. To však rozhodne nie je môj prípad.

Prečo by sme si nešli vyskúšať niečo lepšie? Už len pre zápis do kroniky to treba spraviť.