So Slovanom zdolal Barcelonu. Má 80 a stále trénuje najmenších

"To sa nedá opísať slovami. Bolo to niečo nečakané a zároveň fantastické," v rozhovore pre Sportnet spomínal pred časom Ivan Hrdlička, ktorý v pamätnom finále odohral celých deväťdesiat minút.

BRATISLAVA. Na štadióne v švajčiarskom Bazileji sa tiesnilo 22-tisíc divákov. Bol to najväčší zápas, aký kedy Slovan hral.

"Ďakujem veľmi pekne, že ste si na mňa spomenuli. Veľmi veľa to pre mňa znamená," reagoval v telefóne stále usmiaty a aktívny pán.

Emotívne oslavy triumfu v Pohári víťazov pohárov (PVP), vtedy druhej najvyššej klubovej súťaži, sa začali priamo na ihrisku. Policajti so psami sa pred ich začiatkom taktne stiahli a po hvizde rozhodcu sa iba prizerali.

Oslavy nemali konca, trvali týždne. V tých časoch chodilo na futbal 30 až 40-tisíc ľudí, takže atmosféra bola veľkolepá. Teraz to znie ako sen. Je iná doba, hrá sa iný futbal," povedal pred časom Hrdlička.

"Sledovalo to obrovské množstvo ľudí a všetci nám fandili. Keď sme prišli domov, bratislavské ulice boli preplnené, taxíkmi sme sa presúvali na štadión. Mali sme problém vôbec prejsť po Bratislave.

Učím ich futbalové základy. Nie sú tam žiadne veľké nároky, ide len o to, aby ich to bavilo.

"Na starosti mám najmenšie deti v Slovane Bratislava, teda chlapcov U6, ktorí ešte len idú do školy.

Nie je to už ako kedysi. Niektorí mladí, päťdesiatroční nechodia. Tak čo mám potom ja povedať?" prezradil Sportnetu.

"V rámci možností hráme slušne. Máme šancu postúpiť, čo je dôležité. Aby chodil plný dom a mohli sme sa baviť futbalom. Ako sa však hovorí, vždy to môže byť aj lepšie...," dodal účastník majstrovstiev sveta 1970 v Mexiku.

Na MS 1970 si zahral aj proti legendárnej Brazílii, za ktorú vtedy nastúpili mená ako Pelé, Jairzinho či Rivelino.

"Hral som len polčas, ale ten nám vyšiel a stav bol 1:1. Cez prestávku ma vystriedali a napokon sme prehrali 1:4.

Mali sme problém s kondíciou, nejako sme odpadli. Radšej však nebudem rozoberať, čo sa vtedy stalo. Ani to vlastne nie je zaujímavé...

Brazília nás vtedy pozývala na viaceré turnaje a prípravné zápasy. Na Maracane sme hrali pred sto tisíc divákmi, raz sme remizovali 2:2 a neskôr prehrali 1:2. Boli to vyrovnané zápasy.

Boli sme vtedy veľké mužstvo. Nechcem nikoho uraziť, ale dnes by nás asi Brazília na priateľský súboj nevolala," rozprával pred časom.

Ako vidí šance Slovenska na EURO 2024 v Nemecku? "To si netrúfnem hodnotiť. Dôležité je, že sa postúpilo a čakajú nás dobré zápasy, ktoré budeme sledovať. To je podstatné. Verím, že to bude dobrý turnaj," uzavrel čerstvý osemdesiatnik Ivan Hrdlička.