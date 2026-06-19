Svitá na lepšie časy. Tradičná bratislavská značka sa môže sťahovať na novú adresu

Inter Bratislava je tradičná futbalová značka, ktorá už dlhší čas nemá vlastný vyhovujúci areál.
Druholigové áčko hrá na Pasienkoch, ktoré aktuálne prenajíma od Slovana, kým mládež trénuje najmä na Drieňovej, ale aj na iných ihriskách.
Situácia sa však má v budúcnosti zmeniť. Predstavitelia klubu dostali na to prísľub od samosprávy.
Predbežná dohoda
V apríli bola medializovaná informácia, že Slovan dostáva do prenájmu od magistrátu pozemky na Zlatých pieskoch, kde má za päť rokov vyrásť akadémia belasých.
„Keď si Slovan vybuduje svoju akadémiu, opustí areál na Rapide, kde momentálne pôsobí jeho akadémia. Tento areál bude podľa predbežnej dohody s magistrátom poskytnutý do nájmu Interu Bratislava, aby ho mohol zrekonštruovať a tam pôsobiť,“ uviedol pre Sportnet majiteľ Interu Ján Palenčár.
V Interi hrá v súčasnosti približne 450 detí. „Využívame ihrisko na Drieňovej, ktoré si prenajímame od magistrátu, ďalšie ihrisko si prenajímame od Ekonomickej univerzity a čiastočne sme aj na Kalinčiakovej. Snažíme sa fungovať, kde sa dá. Zároveň nevieme kvôli nedostatku ihrísk prijať ďalších chlapcov a dievčatá, ktorí chcú pôsobiť v našom klube“ skonštatoval Palenčár.
Súčasná situácia však vôbec nie je ideálna aj z hľadiska logistiky, aj preto klub víta dlhodobé riešenie.
Predbežnú dohodu o využívaní futbalového areálu v Prievoze (bývalý Rapid) potvrdili v komunikácii s klubom aj primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Ružinova Martin Chren.
Areál na Rapide bude slúžiť pre deti a mládež, nachádzajú sa tam tri ihriská. „Predpoklad je, že Slovanu bude trvať štyri-päť rokov, kým sa bude môcť presťahovať na Zlaté piesky. Potom by sme mohli získať areál Rapidu do dlhodobého nájmu,“ podčiarkol majiteľ žlto-čiernych.
Klub by mal podpísať v najbližších mesiacoch memorandum s magistrátom. „To už bude predbežná dohoda, kde by sa mali špecifikovať podrobnejšie informácie,“ dodal Palenčár.
Z Pasienkov na Sklenárovu
A-tím Interu hráva svoje zápasy v druhej lige na Pasienkoch, fungujú tam aj dorastenecké tímy.
Starý štadión však už nespĺňa moderné štandardy. „Skôr či neskôr bude zbúraný, lebo už nespĺňa normy a technické parametre. Sme vďační, že tam môžeme byť v podnájme so Slovanom. Neviem, či sa štadión bude búrať o rok či o dva. Mám informácie, že tréningové plochy budú k dispozícii dlhšie,“ poznamenal majiteľ Interu.
Klub má zatiaľ podpísanú zmluvu na Pasienkoch na sezónu 2026/27, Palenčár však dúfa, že by na starom štadióne mohol hrať ešte aj v ďalšom ročníku.
„Mestská časť Ružinov pripravuje rekonštrukciu štadióna Kablo na Sklenárovej ulici. Po nej by mal spĺňať parametre na druhú ligu a naše áčko by tam mohlo hrať svoje zápasy,“ prezradil Palenčár.
Teraz sa pripravuje projektová dokumentácia, mesto plánuje požiadať o dotáciu aj Fond pre podporu športu.
Rekonštruovaný štadión by mal slúžiť aj mládežníckym reprezentáciám. „Projekt bol schválený ako infraštruktúra národného významu,“ priblížil majiteľ Interu.
Rekonštrukcia by mala prebehnúť v priebehu roku 2027, plánovaná kapacita štadióna je 1200 miest.
„Po rokoch frustrácie, keď sme nevedeli, kde budeme s našimi chlapcami a dievčatami trénovať, svitá na lepšie časy. V poslednom období bola veľmi intenzívna a korektná komunikácia s magistrátom hlavného mesta aj so zástupcami mestskej časti Ružinov. Bez infraštruktúry nemáte šancu prežiť. Naša úloha je, aby deti mali možnosť v kvalitných podmienkach ľudsky a futbalovo rásť a základnou métou je aby pubertu prežili na štadióne,“ podčiarkol Ján Palenčár.