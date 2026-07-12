ONLINE: SK Slavia Praha - MFK Ružomberok dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti SK Slavia Praha a MFK Ružomberok dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu. Duel sa odohrá na neutrálnom ihrisku Sportanlage Melk v Rakúsku.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - MFK Ružomberok dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2026/2027
12.07.2026 o 17:00
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prenos
SK Slavia Praha
Tradiční český velkoklub, založený již v roce 1892, patří dlouhodobě k absolutní špičce domácí scény a k pravidelným účastníkům evropských pohárů. Sešívaní mají ve své bohaté historii na kontě třiadvacet mistrovských titulů a jedenáct triumfů v domácím poháru. V uplynulé sezóně se svěřencům Jindřicha Trpišovského podařilo obhájit mistrovský titul, čímž si vysloužili přímou vstupenku do základní fáze Ligy mistrů.
V letní přípravě se však Sešívaným výsledkově příliš nedaří. S Dynamem Kyjev remizovali 1:1 a smírně se rozešli také s polským celkem Wieczysta Krakow po výsledku 2:2. Proti druholigové Vlašimi navíc zapsali porážku 1:2 a v poslední bitvě se slovenským mistrem Slovanem Bratislava padli těsně 0:1. Klíčovou postavou útoku byl v minulé sezóně nejlepší střelec celé Chance Ligy Tomáš Chorý, jenž nasázel 17 branek a na další 4 přihrál. Největšími letními příchody červenobílých jsou dozajista dvě zvučné posily ze Slovanu Liberec – konkrétně Ange Nguessan a Touami Diakite.
Tradiční český velkoklub, založený již v roce 1892, patří dlouhodobě k absolutní špičce domácí scény a k pravidelným účastníkům evropských pohárů. Sešívaní mají ve své bohaté historii na kontě třiadvacet mistrovských titulů a jedenáct triumfů v domácím poháru. V uplynulé sezóně se svěřencům Jindřicha Trpišovského podařilo obhájit mistrovský titul, čímž si vysloužili přímou vstupenku do základní fáze Ligy mistrů.
V letní přípravě se však Sešívaným výsledkově příliš nedaří. S Dynamem Kyjev remizovali 1:1 a smírně se rozešli také s polským celkem Wieczysta Krakow po výsledku 2:2. Proti druholigové Vlašimi navíc zapsali porážku 1:2 a v poslední bitvě se slovenským mistrem Slovanem Bratislava padli těsně 0:1. Klíčovou postavou útoku byl v minulé sezóně nejlepší střelec celé Chance Ligy Tomáš Chorý, jenž nasázel 17 branek a na další 4 přihrál. Největšími letními příchody červenobílých jsou dozajista dvě zvučné posily ze Slovanu Liberec – konkrétně Ange Nguessan a Touami Diakite.
MFK Ružomberok
Slovenský celek na úpatí Velké Fatry patří mezi stabilní značky tamní nejvyšší soutěže. Klub založený v roce 1906 zažil svůj absolutní vrchol v sezóně 2005/2006, kdy poprvé a naposledy ovládl slovenskou ligu, domácí pohár pak zvedal nad hlavu ve dvou případech. Svěřenci Jaroslava Kostla však nemají za sebou vůbec snovou sezónu, neboť o holé přežití museli bojovat až do posledního kola. Nakonec Ružomberok skončil se ziskem 35 bodů na 10. příčce.
V rámci letní přípravy odehrál MFK již tři duely. Nejprve zapsal těsnou výhru 1:0 proti Malženicím, načež musel skousnout opačný výsledek 0:1 proti olomoucké Sigmě. V posledním klání pak fotbalisté svedli divokou přestřelku 3:3 se Zvolenem. Nejlepším střelcem uplynulé sezóny se stal Jan Hladík, který k pěti přesným trefám přidal dvě asistence. Slovenský celek před novým ročníkem výrazně zbrojí. Do týmu dorazili Filip Souček, Dominik Kostka nebo v rámci hostování brankář Ivan Krajčírik.
Slovenský celek na úpatí Velké Fatry patří mezi stabilní značky tamní nejvyšší soutěže. Klub založený v roce 1906 zažil svůj absolutní vrchol v sezóně 2005/2006, kdy poprvé a naposledy ovládl slovenskou ligu, domácí pohár pak zvedal nad hlavu ve dvou případech. Svěřenci Jaroslava Kostla však nemají za sebou vůbec snovou sezónu, neboť o holé přežití museli bojovat až do posledního kola. Nakonec Ružomberok skončil se ziskem 35 bodů na 10. příčce.
V rámci letní přípravy odehrál MFK již tři duely. Nejprve zapsal těsnou výhru 1:0 proti Malženicím, načež musel skousnout opačný výsledek 0:1 proti olomoucké Sigmě. V posledním klání pak fotbalisté svedli divokou přestřelku 3:3 se Zvolenem. Nejlepším střelcem uplynulé sezóny se stal Jan Hladík, který k pěti přesným trefám přidal dvě asistence. Slovenský celek před novým ročníkem výrazně zbrojí. Do týmu dorazili Filip Souček, Dominik Kostka nebo v rámci hostování brankář Ivan Krajčírik.
Zdravím všechny fanoušky přátelských utkání! Dnes se podíváme na duel mezi SK Slavia Praha a MFK Rožumberok. Úvodní výkop proběhne v 17:00.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:00.