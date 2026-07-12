    Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (10., 11. a 12. júl)

    Momentka zo zápasu Lučenec - Lovča.
    Momentka zo zápasu Lučenec - Lovča. (Autor: Kitty Ádámová)
    Titanilla Bőd|12. júl 2026 o 23:09
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    Letná príprava je v plnom prúde.

    Letná príprava futbalových mužstiev je v plnom prúde. Sportnet prináša sumár výsledkov prípravných zápasov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (10., 11. a 12. júla)

    Rimavská Sobota – Slávia TU Košice 2:2

    Hranovnica – Levoča 2:1

    Spišské Podhradie – Sabinov 1:2

    Zvolen – Nitra 1:3

    Stará Ľubovňa – Čirč 7:1

    Nová Baňa – Veľké Ludince 4:3

    Michaľany – Veľké Kapušany 2:0

    Veľký Šariš – Fintice 2:2

    Závažná Poruba – Liptovský Ján 3:0

    Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 0:4

    Poproč – Mokrance 10:2

    Salgótarján – Tornaľa 2:1

    Tornaľa – Hnúšťa 6:1

    Jesenské – Hnúšťa 5:0

    Jesenské – Salgótarján 2:0

    Ľubeľa – Smrečany-Žiar 3:5

    Dlhé nad Cirochou – Belá nad Cirochou 3:2

    Cinobaňa – Halič 1:4

    Partizánske – Levice 2:3

    Lokomotíva Košice – Kisvárda II 0:0

    Olováry – Szügy 0:1

    Málinec – Kokava nad Rimavicou 3:0

    Báb – Svätoplukovo 7:0

    Rohožník – Lednice 0:4

    Beckov – Trenčianske Stankovce B 0:1

    Kmeťovo – Imeľ 1:2

    Nové Zámky – Zlaté Moravce 1:1

    Veľký Kýr – Chotín 7:1

    Snina – Raslavice 2:1

    Dunajská Lužná – Zbrojovka Brno B 0:1

    Inter Bratislava – Prievidza 4:0

    Marcelová – Kolárovo 1:1

    Piešťany – Strání 4:3

    Fiľakovo – Osrblie 4:1

    Tomášovce – Kalinovo 1:1, na pokutové kopy 2:3

    Lučenec – Lovča 1:1, na pokutové kopy 3:5

    Tomášovce – Lučenec 1:2

    Kalinovo – Lovča 0:0, na pokutové kopy 3:4

    Bytča – Martin 1:2

    Stropkov – Vranov 2:1

    Dunajská Streda B – Galanta 1:1

    Tvrdošín – Námestovo 0:5

    Kolíňany – Šurany 2:6

    Nová Dedinka – Červeník 8:3

    Lehota pod Vtáčnikom – Kroměříž 1:3

    Poprad – Podbrezová U19 1:1

    Beluša – Slovácko U23 3:2

    Karviná – Považská Bystrica 2:0

    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Lučenec - Lovča.
      Momentka zo zápasu Lučenec - Lovča.
      Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (10., 11. a 12. júl)
      Titanilla Bőddnes 23:09
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      Domov»Futbalnet»Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (10., 11. a 12. júl)