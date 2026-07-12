Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (10., 11. a 12. júl)

Letná príprava futbalových mužstiev je v plnom prúde. Sportnet prináša sumár výsledkov prípravných zápasov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (10., 11. a 12. júla)
Rimavská Sobota – Slávia TU Košice 2:2
Hranovnica – Levoča 2:1
Spišské Podhradie – Sabinov 1:2
Zvolen – Nitra 1:3
Stará Ľubovňa – Čirč 7:1
Nová Baňa – Veľké Ludince 4:3
Michaľany – Veľké Kapušany 2:0
Veľký Šariš – Fintice 2:2
Závažná Poruba – Liptovský Ján 3:0
Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 0:4
Poproč – Mokrance 10:2
Salgótarján – Tornaľa 2:1
Tornaľa – Hnúšťa 6:1
Jesenské – Hnúšťa 5:0
Jesenské – Salgótarján 2:0
Ľubeľa – Smrečany-Žiar 3:5
Dlhé nad Cirochou – Belá nad Cirochou 3:2
Cinobaňa – Halič 1:4
Partizánske – Levice 2:3
Lokomotíva Košice – Kisvárda II 0:0
Olováry – Szügy 0:1
Málinec – Kokava nad Rimavicou 3:0
Báb – Svätoplukovo 7:0
Rohožník – Lednice 0:4
Beckov – Trenčianske Stankovce B 0:1
Kmeťovo – Imeľ 1:2
Nové Zámky – Zlaté Moravce 1:1
Veľký Kýr – Chotín 7:1
Snina – Raslavice 2:1
Dunajská Lužná – Zbrojovka Brno B 0:1
Inter Bratislava – Prievidza 4:0
Marcelová – Kolárovo 1:1
Piešťany – Strání 4:3
Fiľakovo – Osrblie 4:1
Tomášovce – Kalinovo 1:1, na pokutové kopy 2:3
Lučenec – Lovča 1:1, na pokutové kopy 3:5
Tomášovce – Lučenec 1:2
Kalinovo – Lovča 0:0, na pokutové kopy 3:4
Bytča – Martin 1:2
Stropkov – Vranov 2:1
Dunajská Streda B – Galanta 1:1
Tvrdošín – Námestovo 0:5
Kolíňany – Šurany 2:6
Nová Dedinka – Červeník 8:3
Lehota pod Vtáčnikom – Kroměříž 1:3
Poprad – Podbrezová U19 1:1
Beluša – Slovácko U23 3:2
Karviná – Považská Bystrica 2:0