Český majster ukázal Ružomberku triedu. Tri góly v druhom polčase a jasná prehra slovenského klubu

Prípravný zápas
SK Slavia Praha - MFK Ružomberok 3:0 (0:0)
Góly: 60. Glossoa, 65. SCHRANZ, 82. Sanyang
Futbalisti MFK Ružomberok podľahli v prípravnom zápase českému majstrovi SK Slavia Praha 0:3.
Víťazstvo rozdielom triedy si „zošívaní“ zabezpečili tromi gólmi v druhom polčase.
Na 2:0 zvýšil slovenský reprezentant Ivan Schranz. Pre účastníka Niké ligy to bolo prvé z troch stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku, kde sa stretne ešte s nemeckou Fortunou Düsseldorf (14. júla) a českými Teplicami (18. júla).