Český majster ukázal Ružomberku triedu. Tri góly v druhom polčase a jasná prehra slovenského klubu

Slavia Praha oslavuje gól.
Slavia Praha oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. júl 2026 o 18:57
ShareTweet0

Ružomberok odštartoval sústredenie v Rakúsku prehrou.

Prípravný zápas

SK Slavia Praha - MFK Ružomberok 3:0 (0:0)

Góly: 60. Glossoa, 65. SCHRANZ, 82. Sanyang

Futbalisti MFK Ružomberok podľahli v prípravnom zápase českému majstrovi SK Slavia Praha 0:3.

Víťazstvo rozdielom triedy si „zošívaní“ zabezpečili tromi gólmi v druhom polčase.

Na 2:0 zvýšil slovenský reprezentant Ivan Schranz. Pre účastníka Niké ligy to bolo prvé z troch stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku, kde sa stretne ešte s nemeckou Fortunou Düsseldorf (14. júla) a českými Teplicami (18. júla).


Slovensko

    Slavia Praha oslavuje gól.
    Slavia Praha oslavuje gól.
    Český majster ukázal Ružomberku triedu. Tri góly v druhom polčase a jasná prehra slovenského klubu
    dnes 18:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Český majster ukázal Ružomberku triedu. Tri góly v druhom polčase a jasná prehra slovenského klubu