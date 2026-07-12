Komárno získalo skúseného brankára. Pôsobil vo viacerých kluboch v Poľsku

Účastník futbalovej Niké ligy KFC Komárno získal do svojho kádra slovenského brankára Branislava Pindrocha.
Tridsaťštyriročný gólman prišiel do klubu po skončení pôsobenia v poľskom Górniku Leczna a podpísal ročnú zmluvu.
Pindroch odštartoval svoju kariéru medzi mužmi v Banskej Bystrici, následne pôsobil aj v českej Karvinej, anglickom Notts County, FC Nitra, ViOn Zlaté Moravce, či v poľských kluboch Raków Čenstochová, Resovia Rzeszów a naposledy v Leczne.
„Branislav Pindroch prichádza do nášho klubu z poľského Górnika Leczna. Počas svojej kariéry pôsobil na Slovensku, v Českej republike, Anglicku aj Poľsku.
Branislav podpísal s naším klubom ročnú zmluvu,“ uviedlo Komárno na svojich oficiálnych kanáloch.