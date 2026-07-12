Komárno získalo skúseného brankára. Pôsobil vo viacerých kluboch v Poľsku

Branislav Pindroch
Branislav Pindroch (Autor: Górnik Łęczna)
TASR|12. júl 2026 o 14:59
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Tridsaťštyriročný gólman podpísal ročnú zmluvu.

Účastník futbalovej Niké ligy KFC Komárno získal do svojho kádra slovenského brankára Branislava Pindrocha.

Tridsaťštyriročný gólman prišiel do klubu po skončení pôsobenia v poľskom Górniku Leczna a podpísal ročnú zmluvu.

Pindroch odštartoval svoju kariéru medzi mužmi v Banskej Bystrici, následne pôsobil aj v českej Karvinej, anglickom Notts County, FC Nitra, ViOn Zlaté Moravce, či v poľských kluboch Raków Čenstochová, Resovia Rzeszów a naposledy v Leczne.

„Branislav Pindroch prichádza do nášho klubu z poľského Górnika Leczna. Počas svojej kariéry pôsobil na Slovensku, v Českej republike, Anglicku aj Poľsku.

Branislav podpísal s naším klubom ročnú zmluvu,“ uviedlo Komárno na svojich oficiálnych kanáloch.

Slovensko

    Branislav Pindroch
    Branislav Pindroch
    Komárno získalo skúseného brankára. Pôsobil vo viacerých kluboch v Poľsku
    dnes 14:59
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