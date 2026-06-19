Raz chcú získať titul, stať sa legendou. Pre mladých futbalistov je družstvo ako rodina

Kým celý svet sleduje majstrovstvá sveta na americkom kontinente, futbal sa hrá aj na iných miestach a na všetkých úrovniach prináša nezabudnuteľné emócie.
Vo Zvolene sa konali finálové stretnutia o majstra Slovenska v kategóriách U14 a U15.
V kategórii U14 získal titul bratislavský Slovan, ktorý zdolal vo finále Žilinu 3:1 a kategóriu U15 ovládla Dunajská Streda, ktorá vyhrala nad Ružomberkom tiež 3:1.
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Najlepší výkon v sezóne
V kategórii starších žiakov sa bojuje o titul majstra Slovenska najprv v troch základných skupinách: Západ, Stred a Východ. Po jesennej časti sa rozdelia na skupiny o umiestnenie a o titul.
V skupine o titul na Západe hrá šesť tímov, Východ a Stred si vytvoria spoločnú skupinu o titul, do ktorej postúpia štyri najlepšie družstvá z oboch základných skupín.
Následne sa víťazi skupín o titul stretnú vo finálovom zápase o majstra.
Hráči U14 MŠK Žilina vyhrali základnú skupinu a potom aj skupinu o titul bez straty bodu.
Futbalisti Slovana Bratislava tiež neprehrali celú sezónu, no na konte mali aj tri remízy.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava U14 - Žilina U14
Vo finálovom stretnutí padli góly na konci polčasov, Slovan poslal do dvojgólového vedenia Patrik Achberger, Žilina však znížila ešte pred prestávkou zásluhou Romana Valkoviča.
V druhom polčase mali šance obidve družstvá, konečný výsledok stanovil minútu pred koncom Michal Krpelan.
Pohár pre majstra zdvihol kapitán Benjamín Rehuš. „Chcel by som vyhrať ligu aj s áčkom a možno prestúpiť do zahraničnej ligy,“ vravel mladý futbalista, ktorého vzorom je Španiel Pedri.
VIDEO: Rozhovor s kapitánom Slovana Benjamínom Rehušom
Dvojgólový strelec Patrik Achberger zase vzhliada ku Cristianovi Ronaldovi a tiež by chcel hrať futbal na profesionálnej úrovni.
Počas pozápasového rozhovoru stáli okolo neho všetci spoluhráči. „Bol to náš najväčší zápas aj najlepší výkon v sezóne. Každý individuálny výkon bol výborný, no vyhrali sme ako tím,“ vravel Achberger.
Kapitán Žiliny Adam Zajac znášal prehru vo finále statočne. „Teraz to bolí, ale beriem to ako motiváciu do ďalšej sezóny,“ vyhlásil mladý futbalista, ktorý má sen dostať sa do profesionálneho futbalu v Žiline.
„Ak pán Boh dá, tak by som sa chcel posunúť do španielskej ligy a tam byť nejakou klubovou legendou,“ doplnil Zajac, ktorého idolom je Róbert Boženík, rodák z Terchovej.
„Základ je tvrdá práca. Bez toho to nikto nedotiahne ďaleko. Dôležité je aj šťastie, aby sme nemali zranenia,“ uzavrel mladý hráč Žiliny.
Ťažili z náročných zápasov
Finále bolo vyrovnané, ale viac veľkých šancí mal Slovan.
„Rozhodla kvalita hráčov. Slovan mal vrchnú trojku silnejšiu, robili nám problémy. Boli o niečo lepší,“ vravel po stretnutí tréner Žiliny Martin Repaský.
Najlepším strelcom súťaže bol Žilinčan Štefan Macho, ktorý dal 53 gólov.
Vo finále sa však príliš do šancí nedostal. „Nedajú sa porovnať hrušky s jablkami. Západ hrá úplne inú súťaž ako my. V našej súťaži nie je také ťažké dať päťdesiat gólov,“ priznal tréner Žiliny.
Tento rozdiel vníma aj tréner Slovana Andrej Kurilla.
„Keď sme sa chystali na finále, verili sme, že budeme ťažiť práve z toho, že máme za sebou viac ťažkých zápasov v sezóne. Tiež sme síce vyhrali súťaž bez prehry, ale nebolo to také jednoznačné. Hrali sme náročné zápasy s Dunajskou Stredou aj s Petržalkou,“ uviedol.
Rozhovor s hráčom Slovana Patrikom Achbergerom
Žilina sa predstavila vo finále tejto kategórie štvrtý raz po sebe. Vlani získala titul, vo finále zdolala Dunajskú Stredu.
Odkedy sa hrá týmto systémom, futbalisti Slovana vo finále kategórie U14 ešte nikdy neboli. O to viac si cenia tento titul.
Po vyhratom finále pripravili ultras za plotom mladým šampiónom ďakovačku aj s pyrotechnikou.
„Bol to ťažký zápas, súper bol veľmi kvalitný. Ale od začiatku sme boli lepší. Aj do druhého polčasu sme išli s tým, že nepoľavíme, stále budeme hrať vysoký presing,“ vravel Kurilla.
Tento taktický pokyn si zjavne osvojili už aj rodičia – jedna mama na tribúne opakovane skandovala: „Slo-van! Pres-ing! Slo-van! Pre-sing!“
„Aj vo finále sme sa chceli prezentovať futbalom, ktorý nás roky zdobil,“ zdôraznil tréner belasých.
Rozvoj osobnosti aj štruktúra
Kým o Žiline je všeobecne známe, že s mládežou pracuje výborne, na adresu Slovana počuť aj kritickejšie poznámky.
„Som presvedčený, že v Slovane odvádzame veľmi kvalitnú prácu s mládežou. Vidno to už pomaly aj v A-tíme, stačí spomenúť Davida Strelca, Martina Trnovského či Nina Marcelliho. Sú to odchovanci Slovana a veríme, že ich postupne pribudne do áčka viac a viac,“ podčiarkol Kurilla.
Mladí hráči často snívajú o profesionálnej kariére. Už vo veku 13-14 rokov sa sledujú kritériá, ktoré pomáhajú odhadnúť, kto sa môže v budúcnosti presadiť aj medzi mužmi.
„Sú rôzne predpoklady, pohybové, technické, ako aj somatotyp, ale dôležité je aj to, ako pracujú chlapci mentálne. Predikcia je už presnejšia, ale stále sa to nedá povedať na sto percent,“ myslí si tréner Žiliny Repaský.
Rozhovor s kapitánom Žiliny Adamom Zajacom
„Hráči majú za sebou ďalších päť rokov a teraz je to na nich. Ide o to, ako využijú priestor a podmienky, ktoré im vytvárame, aby raz hrali futbal na najvyššej úrovni,“ vravel kouč Slovana Kurilla.
Podľa neho sú kľúčové vôľové vlastnosti. „Hráč musí extrémne chcieť a musí tomu obetovať veľmi veľa. Často sa hovorí, že tí chlapci nemajú detstvo. Nesúhlasíme s tým, ale majú ho iné než bežné deti,“ zdôraznil.
Víkendy sú plné futbalu, práve preto mladí hráči niekedy možno prichádzajú o rodinné oslavy či dovolenky. Družstvo je však pre nich druhá rodina.
„Dostanú oveľa viac štruktúrovaného času, výbornú pohybovú, fyzickú prípravu, ale aj veľa smerom k rozvoju osobnosti. Získajú zážitky, ktoré si budú pamätať celý život,“ vyhlásil Kurilla.
DAC si hral svoju hru
Aj vo finále kategórie U15 padol prvý gól na konci prvého polčasu. Dunajská Streda išla do vedenia zásluhou vlastného gólu Ružomberčana Patrika Zajaca.
Hráči DAC v druhom polčase jednoznačne dominovali. Krásnou hlavičkou zvýšil Levente Németh, syn športového riaditeľa akadémie Krisztiána Németha a ďalší gól pridal výbornou strelou z priameho kopu do vinkla Dávid Kukucs.
Čestný gól Ružomberka strelil Rastislav Caban. Dunajskostredčania napokon zvíťazili 3:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda U15 - Ružomberok U15
„DAC bol herne lepší, ale aj my sme mali zopár šancí,“ skonštatoval strelec jediného ružomberského gólu. Jeho vzorom je Lionel Messi a obľúbeným zahraničným klubom Barcelona.
„Hrali sme to, čo sme chceli, držali sme loptu a súpera sme do ničoho nepustili,“ skonštatoval kapitán Dunajskej Stredy Filip Eliáš. Jeho vysnívaný klubom je Real Madrid a obľúbeným hráčom je Sergio Ramos.
VIDEO: Rozhovor s kapitánom Dunajskej Stredy Filipom Eliášom
„Rozhodla individuálna kvalita. Nechcem však vyzdvihnúť nikoho, každý hráč na svojom poste podal rozdielový výkon,“ vravel tréner družstva zo Žitného ostrova Tibor Ravasz.
Nechceli to znovu zažiť
Pred rokom tá istá partia podľahla vo finále kategórie U14 futbalistom Žiliny. Súčasný hlavný tréner dunajskostredskej pätnástky vtedy ešte neviedol túto kategóriu, ale na zápase bol prítomný ako vedúci sekcie akadémie.
„Po zápase som mal príhovor v šatni. Povedal som chlapcom, že chcem, aby si zapamätali ten pocit prehry a nikdy v živote ho nechceli znovu zažiť. Bolo to naše heslo počas celej sezóny,“ prezradil Ravasz.
DAC v základnej skupine stratil iba štyri body, v skupine o titul mal na konte desať výhier, tri remízy a dve prehry.
VIDEO: Rozhovor s hráčom Ružomberka Rastislavom Cabanom
Ružomberok v základnej skupine Stred obsadil iba štvrté miesto, v skupine o titul Stred a Východ však dokázal predbehnúť všetkých, vrátane silnej Žiliny.
„Veľmi nás teší, že sme sa ocitli vo finále. Nebol to pre nás cieľ, skôr sen. Nepozerali sme sa na tabuľku, už len na konci, keď sme cítili, že ten sen je blízko. Chlapci urobili obrovský pokrok,“ vyzdvihol tréner Ružomberka Adrián Boháčik.
„Dunajská Streda bola lepšia vo finálnej fáze. Vypracovala si viac príležitostí a tri z nich premenila,“ zhodnotil zápas ružomberský kouč.
Ružomberčania mali na tribúne veľký fanklub, ich priaznivci po zápase skandovali: „Pre nás ste majstri.“
Uplatniť sa aj v A-tíme
Podľa Boháčika je u mladých hráčov dôležitá cieľavedomosť a pracovitosť. „Chlapci môžu mať talent, ale pokiaľ nebudú pracovať, samo to nepríde. Práve táto partia však dokazovala, že sú to cieľavedomí chlapci a preto verím, že sa môžu presadiť aj na ligovej úrovni,“ podčiarkol.
Tréner dunajskostredskej pätnástky Tibor Ravasz si myslí, že v družstve má sedem-osem hráčov, ktorí sa môžu stať ligovými futbalistami.
„Samozrejme, je pred nimi ešte veľa práce a potrebujú aj šťastie. Ich prístup však naznačuje, že sa môžu presadiť aj na najvyššej úrovni,“ vravel.
Každý tréner má svoju teóriu, či je dôležitejší talent alebo tvrdá práca. „Tieto dve veci sa nedajú rozdeliť. Pokora a ochota makať sú ohromne dôležité, ale samozrejme má výhodu ten, kto má aj talent,“ podčiarkol Ravasz.
Dunajská Streda zatiaľ nie známa tým, že by odchovanci dostávali veľa šancí v A-tíme. Podľa Ravasza sa to čoskoro má zmeniť.
„Od zmeny majiteľa uplynulo už viac ako desať rokov a fanúšikovia očakávajú, že v kádri budú aj odchovanci. Ozajstná práca v akadémii sa však začala len pred siedmimi-ôsmimi rokmi, a prví šikovní mladíci by sa mali medzi mužmi objavovať tento či budúci rok,“ vravel dunajskostredský kouč.